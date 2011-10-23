تیروکمان ایران قهرمان آسیا شد/ پایان کار کمانداران با 5 مدال طلا و نقره

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین و آخرین روز از رقابت های تیراندازی باکمان قهرمانی آسیا در تهران، عصر امروز یکشنبه با برگزاری دو فینال ریکرو و کامپوند زنان در سایت دو المپیکی آزادی تهران برگزار شد.

در پایان این رقابت ها، تیم ایران با کسب 3 مدال طلا و دو نقره بالاتر از کره و ژاپن و چین بر سکوی قهرمانی آسیا تکیه زد. تیم کره جنوبی هم با دو طلا، دو نقره و یک برنز دوم شد. تیم ژاپن با یک مدال طلا و دو نقره در رده سوم ایستاد.

رده بندی نهایی تیم‌ها در بخش‌های مختلف تا به امروز به این ترتیب است:

میکس کامپوند: 1- کره جنوبی، 2- ایران و 3- تایلند

میکس ریکرو: 1- قزاقستان، 2- ژاپن و 3- چین

ریکرو تیمی مردان: 1- مالزی، 2- چین و 3- قزاقستان

ریکرو تیمی زنان: 1- ژاپن، 2- مغولستان و 3- هند

کامپوند تیمی مردان: 1- ایران، 2- کره جنوبی و 3- قزاقستان

کامپوند تیمی زنان: 1- کره جنوبی، 2- مالزی و 3- هند

کامپوند انفرادی مردان: 1- ایران، 2- مالزی و 3- کره جنوبی

ریکرو انفرادی مردان: 1- مالزی، 2- ژاپن و 3- چین تایپه

ریکرو انفرادی زنان: 1- چین تایپه، 2- ایران، 3- ژاپن

کامپوند انفرادی زنان: 1- ایران، 2- کره جنوبی، 3- کره جنوبی

رده بندی تیم‌ها براساس توزیع مدال‌ها تا پایان روز سوم مسابقات به این شرح است:

1- ایران با کسب 3 مدال طلا و دو نقره

2- کره جنوبی با کسب 2 مدال طلا و 2 نقره و یک برنز

3- مالزی با دو طلا و دو نقره

4- ژاپن با کسب یک مدال طلا و 2 نقره

5- قزاقستان با کسب یک مدال طلا و 2 برنز

6- چین تایپه با کسب یک مدال نقره و یک مدال برنز

7- چین با یک مدال نقره و یک برنز

8- مغولستان با کسب یک نقره

9- هند با کسب 2 مدال برنز

10 - تایلند با کسب یک مدال برنز

هفدهمین دوره مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن از 28 مهر تا دوم آبان ماه در تهران برگزار می شود. فردا دوشنبه در ادامه این رقابتها، کمانداران برای تصاحب 6 سهمیه المپیک در دو کمان ریکرو زنان و مردان به مصاف هم می روند.