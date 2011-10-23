پلیس در عین قاطعیت باید با مردم مدارا کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قائد رحمتی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه دوره غیر تمرکزی بصیرت استانی که در زیباکنار رشت برگزارشد بر لزوم بهره گیری بیشتر از ظرفیت ایجاد شده در این دوره تاکید کرد.

وی همچنین با بیان اینکه قدر این دوره ها را باید دانست، اظهارداشت: آنچه که باید در این دوره ها تمرین کرد، مسائل انضباطی بوده و دیگری توجه به کیفیت دوره و محتوای آن است که باید نهایت استفاده را برد.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه در پلیس دو ماموریت مهم و حساس وجود دارد، برخورد و مدارا را به عنوان وظیفه پلیس، وجه تمایز نیروی انتظامی از دیگر نیروها معرفی کرد.

قائد رحمتی با بیان اینکه این موضوع خواسته مقام معظم رهبری و کاری بسیار حساس و مشکل است، افزود: سازمان به دنبال اینکه این مهارت ها و توانمندی ها را در نیروی انتظامی ایجاد کند تا بتواند توانمندی های مدیران و روسا در حوزه های برخورد، مدارا و قاطعیت را افزایش و بصیرت آنان را تقویت کند.

وی همچنین با بیان اینکه نیروی انتظامی چند کار خوب را در سال های اخیر در دستور کار خود قرار داده است، گفت: یکی از این موارد، اصلاح رفتار سازمانی بوده که توسط معاونت آموزشی و پلیس پیشگیری شروع شده است.

فرمانده پلیس گیلان با اشاره به اینکه از دیگر برنامه های خوب " دوره بصیرت " است، اظهارداشت: دوره های بصیرت برای مدیران تا سطح روسای کلانتری و مدیران استانی برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون این دوره ها به صورت متمرکز در قم اجرا می شد، افزود: این دوره ها به دیگر سطوح در ناجا غیر از فرماندهان ارشد ناجا گسترش یافته و به صورت غیر متمرکز اجرا خواهد شد.

قائد رحمتی با اشاره به اینکه جامعه از پلیس اسلامی به غیر از این انتظار ندارد، گفت: مقام معظم رهبری در فرمایش های خود اشاره داشته اند که پلیس باید در برخورد با ناهنجاری ها، کجروی ها و زشتی ها مثل کوه مقاوم باشد و با مردم با رافت، عطوفت و مهربانی برخورد کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید قدر این گونه دوره ها را دانست و یادآور شد: هدف از اجرای این دوره را می توان درسه مولفه از قبیل افزایش زمینه های خودسازی، رشد اخلاقی و سازندگی معنوی فرماندهان، مدیران و ...ذکر کرد.