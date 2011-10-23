به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه در جریان بررسی این طرح گفت: شورای اسلامی شهر از دوره دوم خود به مسئله شناسایی و کاهش آسیبهای اجتماعی ورود پیدا کرد و کارهای مهم و زیربنایی زیادی نیز انجام داد.

طلایی افزود: این طرح بر مبنای استناد به برنامه 5 ساله شهرداری همکاری و مشارکت شهرداری تهران در پیگیری و کاهش آسیب های اجتماعی با همکاری دستگاه های مسوول تدوین شده است.

وی اطلاعات پایه ای طرح را بر اساس آسیب شناسی محله ای شهر تهران که در سال 87 توسط شهرداری صورت گرفته است دانست افزود: براساس این اطلاعات اعتیاد به عنوان اولین آسیب شهر تهران شناخته شده است وتکدگری ، زنان خیابانی ، کارتن خواب ها و کودکان خیابانی به ترتیب به عنوان آسیب های شهر تهران هستند.

طلایی در مورد روند طلاق از سال 84 تا 89 در کشور گفت: طلاق نیز به عنوان یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی در کشور دارای یک شیب صعودی است که میزان این شیب در تهران 27 درصد و در کل کشور 23 درصداست.

وی درادامه با اشاره به اعتیاد به عنوان یکی از مشکلات پنهان جامعه تصریح کرد: تغییر الگوی مصرفی از تدخین به تزریق که باعث پرخطر شدن رفتاری های معتاد می شود و نیز تغییر نوع مواد مصرفی از سنتی به صنعتی باعث تاثیر مخرب بر روان و شخصیت افراد معتاد شده است.

طلایی در خصوص کودکان کار، اظهار داشت: در این قشر 6/90 درصد پسر و 4/9 درصد دختر هستند که در مجموع 9/82 درصد بی سواد یا کم سواد هستند.

وی افزود: درآمد 80 درصد خانواده این افراد زیر 100 هزار تومان است و 3/29 درصد والدین آنها یا طلاق گرفته اند و یا بدون طلاق رسمی از هم جدا شده اند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تکدگری را یکی دیگر از نمونه های آسیب اجتماعی تهران دانست و اظهار داشت: روند تکدگری در شهر تهران روبه افزایش است و شیوه های آن نیز تغییر کرده و از صورت فردی به شبکه ای تبدیل شده است.

طلایی ، فقر، بیکاری ، مهاجرت از روستا ، فرار از منزل ، سود بدون زحمت را از مهم ترین علل افزایش تکدیگری دانست و افزود: 75 درصد از متکدیان شهر تهران توانمند هستند و نیاز مادی ندارند و به تکدگری به عنوان یک شغل و کار نگاه می کنند.

وی تاکید کرد: راهکار اصلی مبارزه با تکدگری، اصلاح فرهنگ مردم ، مبنی بر پرداخت نکردن پول به متکدیان است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مطالعه مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: مهمترین آسیب ها و تهدیدات اجتماعی در ایران در دهه آتی از دیدگاه این مرکز نیز بیکاری ، بی عدالتی ، اعتیاد ، فقر ، فرار مغزها، فاصله طبقاتی ، فساد مالی واداری ، افزایش جمعیت ، بحران هویت، آلودگی زیست محیطی ، ایدز و شکاف نسلی است.

طلایی در ادامه مشکلات و موانع سیاستگذاری و اجرای برنامه های آسیب اجتماعی در شهر تهران را عنوان کرد که تنوع و تغییرات پی در پی و رشد روز افزون آسیب های اجتماعی در شهر تهران زمان بر و هزینه بر بودن برنامه های اجتماعی و تنوع دستگاه های متولی وموازی کاری از آن جمله است.

طلایی در ادامه مهمترین اهداف طرح مقابله، کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی را بر شمرد و افزود: مشارکت و همکاری در ریشه یابی بی علل ، زمینه ها و بسته های آسیب اجتماعی ، مشارکت و همکاری در ارتقاء سطح آگاهی عمومی ، مشارکت در شناسایی به موقع افراد در معرض آسیب ، حمایت و توانمند سازی آسیب دیدگان و حمایت از توسعه فعالیت های سازمان های مردم نهاد در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی از جمله اهداف این طرح است.

براساس ماده واحد این طرح از دولت، قوه قضائیه ، مجلس و رسانه های عمومی درخواست شده است تا براساس وظایف و مسوولیت های خود با همکاری شهرداری تهران در اجرایی شدن این طرح همکاری نمایند.

همچنین بر اساس این مصوبه شهرداری تهران در دو حوزه مطالعات و اجرایی موظف به اجرای وظایفی شده است که در حوزه مطالعات موظف به ارزیابی جامع و علمی درخصوص آسیب های اجتماعی و نقاط پرخطر اجتماعی ، تهیه اطلس آسیب شناسی محله های شهر تهران و رصد تحولات جریان های تاثیرگذار اجتماعی و اقتصادی بر مسائل اجتماعی در شهر تهران شده است.

در ادامه احمد مسجد جامعی رئیس ستاد شورایاری های شهر تهران در خصوص این طرح گفت: این طرح زمانی قابلیت اجرا دارد که در قالب مدیریت یکپارچه شهری دیده شود چرا که برخی از آسیب های اجتماعی ساختار پیچیده ای دارند که نیازمند حمایت چندین سازمان مختلف است.

وی در ادامه پیشنهاد داد برای اجرایی شدن این طرح یکی دو محور خاص از این طرح را ، که مدنظر مدیریت شهری است در نظر گرفته شود چرا که وقتی مسائل زیاد می شود زمینه اجرای آن کمتر می شود.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهرتهران با اشاره به اینکه حتی با تحقق مدیریت واحد شهری نیز برخی ازاین وظایف اجرایی نیست گفت: برخی از مسولیت ها در خصوص برخورد با آسیب های اجتماعی مختص دستگاه های حکومتی و قضایی است که به ناچار آنها نیز باید در این زمینه همکاری کنند.

وی با اشاره به تجربه شورای دوم در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی خاطر نشان کرد: در زمینه بررسی و کاهش آسیب های اجتماعی ، مسائل زنجیر وار به هم پیوسته اند و شهرداری به تنهایی نمی تواند متولی اجرای این کار شود وسایر نهادها و سازمان های مرتبط نیز باید همکاری کنند.

وی افزود: شهرداری می تواند متولی چند حلقه از این زنجیره باشد ولی متاسفانه بقیه کارها متولی مشخص ندارد و من نگران آن هستم که همه این وظایف بر عهده شهرداری بیافتد.

در پایان طلایی در دفاع از این طرح گفت: تمام این طرح براساس مصوبات شورای شهر و اسناد بالادستی تهیه شده است و ما در این طرح یک ساختار برای آن تعریف کرده ایم و شورای شهر را نیز متولی اجرای این کار کرده ایم در پایان به دلیل اهمیت این طرح مقرر شد که پیوست های این طرح در جلسه علنی سه شنبه مطرح شود.

در این جلسه همچنین یک فوریت طرح اصلاحیه مصوبه برنامه پنج ساله شرکت فاضلاب تهران به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در خصوص دلیل یک فوریت این طرح گفت: چون بودجه سال آینده شرکت فاضلاب تهران برای تصویب می بایستی به شورای شهر بیاید و برنامه پنج ساله این شرکت نیز نیاز به اصلاحات دارد پس لازم است که قبل از ارائه بودجه برنامه پنج ساله این شرکت اصلاح شود.

تخفیف خوش حسابی مودیان، 16 درصد در ادامه جلسه یک فوریت لایحه اصلاحیه مصوبه مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت و یک فوریت آن به تصویب رسید.

در جریان بررسی این لایحه رزمی مدیرکل درآمد شهرداری شهر تهران گفت: شهرداری تهران این لایحه را در راستای سیاستهای مدیریت شهری شهر تهران در سال های اخیر ، مبنی بر تشویق مودیان در پرداخت مطالبات شهرداری و جهت رونق بخشی در ساخت وساز ارائه کرده است.

وی افزود: در دومین دوره شورای شهر تهران مصوبه ای مبنی بر تخفیف در پرداخت نقدی مطالبات شهرداری از سوی مودیان داشتیم که براساس آن تخفیف سالیانه از 25 درصد به صورت نزولی تا تاریخ 31/3/90 به 18 درصد کاهش پیدا کرد و از آن تاریخ تاکنون به دلیل پایان یافتن زمان قانونی مصوبه تخفیف تا 10درصد شامل مودیان بده کار به شهرداری می شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه موجب تشویق مودیان به پرداخت نقدی بدهی شان به شهرداری شده است ولی در حال حاضر به دلیل پایان یافتن زمان قانونی مصوبه قبلی از ابتدای تیرماه سال جاری تنها ده درصد تشویقی ، شامل مودیان در پرداخت نقدی بدهی هایشان می شود چنانچه این لایحه به تصویب برسد با افزایش تخفیف از ده درصد به شانزده درصد مجددا پرداخت مطالبات شهرداری رونق خواهد گرفت.

حبیب کاشانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در تائید این لایحه گفت: اگر تصویب این لایحه کمک زیادی به مردم می کند، متاسفانه اخیرا بخش نامه ای از طرف معاونت مالی و اداری شهرداری به مناطق ارسال شده است که براساس آن مالک جهت تعهد بدهی خود علاوه بر چک خود و ضامن ، نیاز به تائید ضامن از طرف بانک نیز دارد که این بخش نامه مغایر سیاست تشویقی شهرداری است.

در ادامه جلسه لایحه مجوز احداث مرکزفرهنگی تفریحی وتجاری در زمینی واقع در شمال شرق تهران مورد بررسی قرار گرفت و بنابر پیشنهاد کمیسیون توسعه وعمران مبنی بر اینکه این زمین در حریم شهر تهران قرار گرفته است این لایحه مورد تائید قرار نگرفت .

حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر تهران در توضیح این لایحه گفت: این زمین در حدود 14 هکتار در حریم شمال شرق تهران در منطقه 4 شهرداری تهران واقع شده است که بخشی از آن در محدوده حریم و بخشی دیگر در داخل محدوده قرار گرفته است.

وی اضافه کرد با توجه به اینکه طرح تفصیلی حریم هنوز مشخص نشده است و در طرح جامع نیز این پلاک فضای سبز است پیشنهاد مربوط به ساخت و ساز فرهنگی ، ورزشی تجاری را دراین زمین جایز ندانسته است.