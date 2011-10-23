به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم شریفی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مقابله با پدیده زمین‌خواری از اهمیت بسیاری برخوردار است، اظهار داشت: عرصه‌ها و منابع طبیعی باید در مقابل اقدامات و دست‌‌اندازیهای زمین‌خواران حفظ شوند و اصفهان در از استانهای پیشگام در راستای حفظ این عرصه‌ها محسوب می‌شود.

وی به اقدامات صورت گرفته در استان در این زمینه اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تا‌کنون مقابله با زمین‌خواری در اصفهان به صورت جدی دنبال شده و ساماندهی این وضعیت تلاشهای نیرو‌های یگان حفاظت استان را نشان می‌دهد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اصفهان تصریح کرد: از سال گذشته زمینی به مساحت 121 هکتار در منطقه شرق اصفهان در تصرف یکی از زمین‌خوارن بوده و این زمین در منطقه رحیم‌آباد قارنه و در مجاور کوه سودر قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه نیرو‌های حفاظتی همواره به دنبال حفاظت از عرصه‌های طبیعی هستند، اضافه کرد: این فرد زمین‌خوار با قصد زمین‌خواری در ملک مورد نظر عملیات ساخت و ساز و کشاورزی انجام داده است.

شریفی تاکید کرد: با تلاش نیرو‌های یگان حفاظت اصفهان زمین 121 هکتاری واقع در شرق اصفهان باز پس گرفته شد و به وضعیت سابق خود بازگردانده شده است.

وی به کاهش تخلفات در منابع و عرصه‌های طبیعی اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: حکم خلع ید از زمین‌خوار مربوطه در شعبه شش اجرای احکام دادگستری صادر شده و این موضوع تلاش‌ها و اقدامات نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی استان را نشان می‌دهد.