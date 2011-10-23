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۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۴۰

هشدار استاندارد به خریداران گوشی های تلفن همراه بی کیفیت

هشدار استاندارد به خریداران گوشی های تلفن همراه بی کیفیت

کرج - خبرگزاری مهر: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به خریداران گوشی های تلفن همراه بی کیفیت هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مقرر شده که بروشوری مبنی بر ارائه ویژگیهای گوشی های مجاز به منظور نصب در واحد صنفی از سوی اتحادیه صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه تهیه شود.

این امر در راستای اجرای مصوبات جلسه کنترل قاچاق و ساماندهی بازار گوشی تلفن همراه، همچنین با توجه به کاهش تعرفه واردات تلفن همراه و تامین قانونی آن توسط نمایندگیهای مجاز صورت می گیرد.

دفتر بازرسی کالا و امور صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد ایران براساس مصوبه فوق اعلام کرد: خریداران گوشی تلفن همراه تا حد امکان برای خرید گوشی تلفن همراه از طریق نمایندگیهای مجاز که از شورای اصناف دارای مجوز می باشند اقدام کنند.

این امر در راستای گسترش استفاده از کالاهای استاندارد صورت می گیرد.

کد مطلب 1441324

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