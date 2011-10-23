به گزارش خبرنگار مهر، لطفعلی چاووشی ظهر یکشنبه در نوزدهمین نشست مشورتی محیط زیست استان اصفهان که به میزبانی پالایشگاه اصفهان و با حضور مسئولان دولتی و نمایندگان تشکل‌های غیردولتی دوست‌دار محیط زیست استان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: در گذشته ساختاری برای مسائل زیست محیطی در پالایشگاه‌های کشور وجود نداشت اما با توجه به پیگیری مدیران کشور در این حوزه این ساختارها فراهم و مسائل با دقت و حساسیت مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: تفاوت صنعت نفت و پالایشگاه‌های کشور با دیگر صنایع کشور در برخورد با مسائل زیست محیطی حساسیت بیشتر آنها در این مقوله است که روز به روز افزایش نیز می‌یابد.

مدیرعامل پالایشگاه اصفهان با بیان اینکه حساسیت در برابر مسائل زیست محیطی در کشور به نسبت سالهای گذشته افزایش یافته است، اظهار داشت: به همین نسبت این حساسیت در مسائل و صنعت نفت کشور نیز افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: پالایشگاه اصفهان در نظر دارد فعالیتهای دوست‌دار زیست محیطی خود را تا مرحله‌ای ادامه دهد که در آینده بتوان شاهد احداث پالایشگاهی در همسایگی مردم باشیم.

چاووشی با بیان اینکه نخستین پالایشگاهی که گواهی عدم آلایندگی را در کشور دریافت کرده شرکت نفت اصفهان بوده است، اظهار داشت: حفر چاه‌های مانیتورینگ برای شناسایی عوامل زیست‌محیطی در اطراف پالایشگاه از جمله اقدامات این شرکت برای حفظ سلامت محیط زیست بوده است.

وی اضافه نشدن حتی یک بشکه نفت خام با اجرایی شدن این طرح را یکی از دلایل پالایشگاه اصفهان برای عنوان این پروژه در لیست طرح‌های زیست محیطی عنوان کرد و بیان داشت: بهبود فرآورده‌ها و افزایش کیفیت محصولات و فرآورده‌های نفتی تولید شده در پالایشگاه مطابق با استانداردهای روز اروپا صورت می‌گیرد.

مدیرعامل پالایشگاه اصفهان استاندارد فعلی محصولات تولیدی پالایشگاه اصفهان را قدیمی عنوان کرد و گفت: استاندارد مورد نظر پالایشگاه برای تولید محصولات خود در این طرح استاندارد یورو 2005 است.

وی در ادامه پروژه بهبود پالایشگاه اصفهان را طرحی برای دستیابی به این هدف عنوان کرد و افزود: عمده پروژه‌های شرکت پالایش نفت اصفهان در ضلع جنوبی آن به منظور کمک به رفع مسائل زیست محیطی استان بوده است.

چاووشی بیان داشت: گازوئیلی که از این طرح در پالایشگاه اصفهان تولید می‌شود در خودروهای مدرن کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه دریافت گواهی‌نامه‌های زیست محیطی انگیزه صنایع را برای اجرای طرح‌هایی در این راستا افزایش داده است، گفت: با ارائه گواهی‌نامه‌های ملی و بین‌المللی گامهای اساسی‌تری برای این اقدامات در پالایشگاه‌های کشور برداشته شد.