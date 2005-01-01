كسي ما را حمايت نمي كند

اردشير موحد دانش سرمربي تيم جودوي قزوين در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب افزود: 8 نفراز اعضاي تيم ما در جام فجر حضور داشتند آسيب ديدگي اين نفرات دليلي بود تا درهفته اول ليگ برتر غيبت داشته باشيم . البته يك هفته قبل از آن در خواست مرخصي خود را به فدراسيون ارايه داديم ولي با آن موافقت نشد البته برخي مسائل ديگر نيز در اين غيبت دخيل بود.

وي ادامه داد: اگر خواهان يك ليگ قدرتمند در سطح بالا هستيم نبايد اين چنين با تيم ها برخورد شود اگر با مرخصي ما موافقت مي شد مي توانستيم از هفته دوم با قدرت در ليگ حاضر شده و هيجان و رقابت نيز بيشتر مي شد.

موحد دانش با بيان اينكه برخورد فدراسيون با آنها نسنجيده بوده ادامه داد: تيم ما در استان قزوين حمايت نمي شود. فدراسيون جودو نيز ما را حمايت نكرد با اين وجود چه دليلي دارد كه در ليگ شركت كنيم ما يك تيم قدرتمند با حضور 5 ملي پوش را تدارك ديديم ولي با اين برخوردها مجبور هستيم كه براي كناره گيري تصميم گيري كنيم.