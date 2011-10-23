شناسنامه دار شدن تخم مرغ در البرز مورد تاکید قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و ششمین جلسه شورای کنترل نظارت بازار با محوریت طرح ساماندهی قیمت تخم مرغ برگزار شد.

به این ترتیب، طرح ساماندهی قیمت تخم مرغ به عنوان محور اصلی بیست و ششمین جلسه شورای کنترل و نظارت بازار مورد بحث و تبادل نظر حاضرین در جلسه قرار گرفت.

در این جلسه زوایای مختلف طرح فروش کیلویی تخم مرغ در سطح بازار مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم شناسنامه دار شدن تخم مرغ و بر شناسایی چرخه قیمت گذاری از تولید تا مصرف تاکید شد.

قیمت انواع شیرینی و سیر قانونی طی شده برای افزایش قیمت این کالا ،‌دیگر موضوع مطرح شده در بیست و ششمین جلسه شورای کنترل و نظارت بازار بود.

در ادامه مقرر شد که تا حصول واقعی شاخصهای تعیین شیرینی فروشی های ممتاز شهرستان کرج، هیچ صنفی با ادعای احراز این امتیاز اقدام به تغییر قیمت نکند.

نوسانات قیمتی انواع میوه و سیفی جات آخرین موضوع مورد بررسی در این جلسه بود که مصوبات لازم برای کنترل و تنظیم قیمت این محصولات ابلاغ شد.