اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان در 75 خانه اسباب بازی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری با بیان این که هر سال اداره کل سلامت شهرداری تهران با همکاری سازمان بهزیستی شهرستان تهران اقدام به اجرای طرح غربالگری بیماری چشم کودکان موسوم به پیشگیری از تنبلی چشم کودکان می کند گفت: امسال نیز اجرای این طرح به طور همزمان در 75 خانه اسباب بازی در 15 منطقه شهر تهران از امروز اول آبان ماه آغاز شده است.

وی تصریح کرد: به منظور اجرای موفق این طرح که تا آخر آبان ماه ادامه می یابد مربیان خانه های اسباب بازی توسط کارشناسان متخصصان و کارشناسان بهزیستی شهرستان تهران آموزش های لازم را فراگرفته و تمام خانه های اسباب بازی در 15 منطقه تعیین شده به تابلو سنجش بینایی( E-CHART) و بروشورهای آموزشی مجهز شده اند.

امیری از برگزاری دوره آموزشی مربیان خانه های اسباب بازی خبر داد و گفت: امروز همزمان با اجرای روز اول این طرح در 15 منطقه تهران دوره آموزشی مرییان خانه های اسباب بازی با حضور متخصصان این حوزه در سالن اجتماعات منطقه 12 تهران در حال برگزاری است.

معاون ارتقا سلامت، اداره کل سلامت شهرداری تهران با اشاره به نحوه دریافت اطلاعات این طرح توسط والدین ادامه داد: کلیه والدین تهرانی که دارای فرزند 4 تا 6 سال هستند به منظور دریافت آخرین اطلاعات این طرح و آدرس خانه های اسباب بازی که به عنوان پایگاه اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان درنظرگرفته شده اند می توانند به سایت اینترنتی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران مراجعه و یا با معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه محل سکونت خود تماس حاصل کنند.

امیری با تاکید بر لزوم همکاری والدین در اجرای این طرح و ضرورت انجام این معاینه در گروه سنی کودکان زیر 6 سال گفت: تنبلی چشم به بیماری اطلاق می شود در بین کودکان زیر 6 سال شایع است و مانع از رشد کافی بینایی کودکان در سنین یاد شده می شود که به طور معمول یک چشم را درگیر می کند ولی در صورت عدم تشخیص و درمان به هنگام بینایی چشم سالم را نیز به خطر خواهد انداخت. اجرای موفق این طرح نیازمند توجه و همکاری والدین است.