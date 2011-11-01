به گزارش خبرنگار مهر، مناطق گردشگری استان گیلان از ماسوله با آن خانه های تاریخی که سقف هر خانه حیاط خانه دیگری است، گرفته تا خانه های ویلایی آن معماری منحصر به فردی دارد که با گسترش فرهنگ شهرنشینی و ساخت و سازهای بی رویه به آپارتمان و ویلاهایی به رنگ قرمز و نارنجی و زرد تبدیل شده اند تا در میان سرسبزی این استان شمالی هر چه بیشتر در مقابل چشمان گردشگران خودنمایی کنند!

آرش منصوری، دانشجوی کارشناسی معماری است که برای نخستین بار ایده طرح خانه های ویلایی کندوج را که هماهنگ با بافت قدیمی گیلان است اجرا کرد.

او در گام اول به کمک شهرداری در شهر بنه رود تعدادی از خانه های ویلایی کندوج را ساخت که تمام مصالح به کار رفته در آن چوب و برگ است. این ویلا که در کنار یکی از خیابانهای اصلی این شهر قرار دارد به منظور اجرای برنامه های مختلف، اجاره برای رستوران و ویلا و یا مکان اقامتی در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

پس از اتمام این پروژه، یک سرمایه گذار گردشگری این استان تصمیم می گیرد نمونه ای از این ویلا را بسازد. او از منصوری می خواهد کلبه ای ویلایی با نمایی از سنت و مدرنیته طراحی کند که در زبان محلی به آن کندوج می گویند.

"کندوج" اتاقکی چوبی با ابعاد سه در چهارمتر مربع و ارتفاع دو متر است که در استانهای شمالی کشور به عنوان انبار برنج کاربرد داشته است و دارای قسمت های مختلفی از جنس چوبهای محکم است که در این بنا به کار برده می شود.

خانه ای با چوب درخت بلوط و گردو!

در ساخت این خانه تمام آنچه که در اطراف مردم گیلان وجود داشته به کار رفته است. به عنوان مثال در شهرستانهای گیلان کلوش (ساقه برنج)، گالی (نوعی گیاه مردابی) و به ندرت لت پوش (تخته تبر تراش‌خورده) به وفور دیده می شود بنابراین برای پوشش سقف ها از این گیاهان استفاده می کنند چون زمانی که گالی در سقف پر شیب این خانه قرار می گیرد به هیچ عنوان آب باران را به داخل کلبه راه نمی دهد بلکه باعث لیز خوردن آب سقف از روی آن خواهد شد. بنابراین هر چه شیب سقف بیشتر باشد احتمال نفوذ آب نیز کمتر است.

همچنین از آنجایی که باران و باد در گیلان بیشتر مواقع به صورت موازی می بارد گالی نیز باید بلندتر باشد و مانند دیوار فضای بین سقف و زمین کلبه را بپوشاند چون در این صورت باران کمتر وارد خانه می شود.

اما این کلبه چند تنی روی چوبهایی قرار می گیرد که هیچ میخی برای نگهداری این چوبها روی هم به کار نمی رود.

اما منصوری در منطقه ای از شهر چمخاله کلبه ای با چوب هایی از درخت گردو، بلوط و ... ساخته است. در حیاط کلبه 200 نوع گل تومان کاشته شده است. درون این خانه آشپزخانه و حمام و سرویس های بهداشتی با چوب درخت اما به سبک مدرن ساخته شده تا مالک و یا هر گردشگری که وارد این خانه می شود بهداشت این خانه رضایت او را جلب کند.

منصوری می گوید که هر کسی می تواند با کم و زیاد کردن کیفیت چوب ها و تزئینات به کار رفته در آن قیمت تمام شده خانه را که حدود 120 میلیون است بیشتر و یا کمتر کند.

به عقیده او، ساختن چنین خانه هایی که بتواند بافت قدیمی و منحصر گیلان را حفظ کند به مراتب بهتر و جذاب تر از ویلاهایی است که اناسبی با بافت گیلان و فضای سرسبز آن ندارد.

با این حال در کنار این ویلا که اکنون عروس و دامادها در کنار آن آلبوم عکس می گیرند چندین هتل در حال ساخت است که هیچ تناسبی با فضای سبز و مرداب و رودخانه اطراف آن ندارد!

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عکس و گزارش از فاطیما کریمی