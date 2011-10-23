به گزارش خبرنگار مهر، حسین صالحی ظهر یکشنبه در نشست مشورتی محیط زیست استان اصفهان که به میزبانی پالایشگاه اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه تاکنون 28 حلقه چاه در پالایشگاه اصفهان به منظور جلوگیری از نشت مواد نفتی حفر شده است، گفت: پس از حفر چاه‌ها در این مناطق نمونه‌گیری‌هایی انجام شده و پلوم آلودگی نفتی مشخص شده است.

وی ادامه داد: رصد آب‌های زیرزمینی به صورت فصلی در اطراف شرکت انجام می‌شود.

مسئول محیط زیست پالایشگاه اصفهان ادامه داد: پالایشگاه اصفهان در سال 1388 به منظور جلوگیری از نشت مواد نفتی به آب‌های منطقه و خاک چاه‌های مانیتورینگ خود را در اطراف شرکت حفر کرده است.

وی بیان داشت: تصفیه آب‌های آلوده با املاح به روش اسمز معکوس به منظور صرفه‌جویی در مصرف آب پالایشگاه با توجه به اینکه به ازای تولید هر بشکه نفت دو بشکه آب مورد استفاده قرار می‌گیرد از دیگر اقداماتی است که شرکت نفت اصفهان در این سال‌ها اجرایی کرده است.

صالحی با اشاره به اینکه با استفاده از این روش می‌توان 90 درصد پسماندها و بازیافت را مجددا در چرخه تولید مورد استفاده قرار دهیم، افزود: نصب آنالیزور ON LINE و بهبود عملکرد کوره‌ها و همچنین استفاده از جریان‌سنج روی مسیر سوخت مصرفی دیگر برنامه‌هایی بود که طی این سال‌ها پالایشگاه در راستای حفظ محیط زیست آنها را عملیاتی کرد.

وی با بیان اینکه 400 دستگاه GSH به منظور رصد و یافتن نشت در لوله‌های انتقالی خریداری و نصب شده است، افزود: پالایشگاه اصفهان در سال‌های اخیر اقدام به تشکیل شرکت پسماند و بازیافت حافظان محیط سپاهان کرد که تعدادی از سهامدران عمده آن شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت پتروشیمی استان و تولید برق شهید محمد منتظری هستند.

مسئول محیط زیست پالایشگاه اصفهان در ادامه دریافت انواع پسماندهای صنعتی به ویژه از واحدهای تولیدکننده این پسماندها و همچنین مشارکت در تاسیس شرکت‌های مرتبط با پسماند را از جمله اقدامات این شرکت عنوان کرد و گفت: پیمانکار آلمانی برای انجام اقدامات اولیه شرکت، در آبان‌ماه مشخص می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر هفت هزار PPM گوگرد در گازوئیل تحویلی در کشور وجود دارد اما پالایشگاه اصفهان توانسته است به منظور کاهش ورود گوگرد به هوا این میزان را برای اتوبوس‌های شرکت واحد به 500 PPM کاهش دهد و ظرف سال‌های آینده با اجرای طرح بهبود خود گوگرد گازوئیل تولیدی پالایشگاه که مورد استفاده خودروها نیز است، به 50 PPM کاهش می‌یابد.

صالحی تصریح کرد: همچنین این شرکت از دو سال یش اقدام به خرید دستگاه VOC METER کرد که گاز موجود در خاک را بررسی و میزان آن را نشان می‌دهد که این امر خود می‌تواند در کاهش آلاینده‌های خاکی کمک کند.

وی با بیان اینکه کنترل پساب نفتی شرکت‌های همجوار پالایشگاه و آبرسانی به شرکت‌های خصوصی که چاه آب آنها آلوده شده است از دیگر اقدامات این شرکت در راستای سلامت محیط زیست بوده است، اظهار داشت: خرید دو دستگاه interface meter که حجم لایه نفتی را در 60 چاه منطقه مشخص می‌کند دیگر مواردی بود که در این راستا اجرایی شد.