اخبار کوتاه ورزشی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان مسابقات لیگ دسته یک کشتی آزاد کشور (جام ولایت )تیم نوین چرم البرز به عنوان نماینده استان البرز در عین ناباوری با کسب عنوان نایب قهرمانی شهرستان ساری را به مقصد البرز ترک کرد.

بهروز یاری سرمربی تیم نوین چرم البرز در این زمینه گفت: در مرحله نیمه نهایی تیم نوین چرم البرز با نتیجه 5 بر3 تیم مهرگان قوچان را شکست داد و به دیدار نهایی راه یافت.

وی عنوان کرد: در سوی دیگر دو نماینده استان مازندران تیمهای مجاهدین صنعت برق گلوگاه و پیشکسوتان آسانسور به مصاف هم رفتند که این دیدار 5 بر3 به سود گلوگاه خاتمه یافت.

یاری اظهار داشت: در دیدار نهایی تیم نوین چرم البرز، به دلیل آسیب دیدگی کشتی گیر وزن 55 کیلوی خود و خوب ظاهر نشدن سایر کشتی گیران در شش دیدار اول مغلوب نماینده مازندران شد.

سرمربی تیم نوین چرم البرز افزود: به همین دلیل کشتی های 96 و 120 کیلو گرم برگزار نشد.

وی ادامه داد: عنوان نایب قهرمانی تیم نوین چرم در حالی بود که این تیم در دیدار رفت و برگشت تیم گلوگاه را شکست داده بود و تیم گلوگاه با سه شکست به مقام قهرمانی دست یافت.

این مسئول افزود: تیم نوین چرم البرز با توجه به اینکه به عنوان آخرین تیم، حضور خود را در این دوره از مسابقات اعلام کرده بود، در اولین حضور خود عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.

وی یادآور شد: کانون کشتی البرز برای حمایت و تشویق کشتی گیران تیم نوین چرم روز جمعه با 2 دستگاه اتوبوس عازم شهرستان ساری شدند تا با حضورشان موجب دلگرمی کشتی گیران استان باشند.

یاری اضافه کرد: تیم نوین چرم البرز با داشتن نفراتی چون مرتضی مقدم، فرید والی وند، محمد طهماسبی زاده، مصطفی دامادی، وحید جلالی بهار، مهدی محرم پور، مهدی نجفی، محمد عباسی، علی اکبرپور، یوسف پناهنده، فریدون قنبری، مهران رشیدی و علیرضا محمدی توانست سکوی دوم را به خود اختصاص دهد.

این مسئول افزود: مربیگری تیم را نادر میرزایی و سرپرستی تیم را جواد نور محمدی و مدیر فنی تیم را حمید یاری بر عهده داشت.



تیم ووشو البرز به عنوان پنجمی رضایت داد

در مسابقات ووشو قهرمانی کشور سبک خواچوان، تیم استان البرز به عنوان پنجمی دست یافت.

مسابقات قهرمانی کشور سبک خواچوان ووشو به میزبانی شهرستان شهریار برگزار شد که ووشوکاران تیم البرز با توجه به عدم اعزام نفرات در برخی اوزان در مجموع دو رده سنی استان البرز به مقام پنجم نائل آمدند.

در رده بزرگسالان، امیر شاه کرم در وزن 56 مدال طلا، مهدی محمدی فرد در وزن 85 کیلو مدال نقره و امیرفضلی در 80 کیلو و مجیدل خلیلی در 90کیلو مدال برنز این دوره از رقابتها را به خود اختصاص دادند.

همچنین در رده جوانان نیز منصور حیدری در وزن 65 کیلو نقره گرفت و فرشاد بابایی در وزن 60کیلو و آرمین امانی در وزن 75 کیلو به مدال برنز رضایت دادند.



جلسه کمیته تربیت بدنی یادواره شهید فهمیده و36 هزار دانش آموز شهید

اولین جلسه کمیته تربیت بدنی یادواره شهید فهمیده و 36 هزار دانش آموز شهید در اداره کل ورزش و جوانان البرز برگزار شد.

در این جلسه بهروز منتقمی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز از روسای هیئتهای ورزشی و نمایندگان دستگاهها و سازمانهای حاضر در جلسه خواست تا برای برگزاری هرچه بهتر این مسابقات بیش از پیش بکوشند.



ایثار در پایان مسابقات بوکس استان البرز گوی قهرمانی را ربود

مسابقات قهرمانی بوکس استان البرز یادواره شهید حسین فهمیده با قهرمانی تیم ایثار پس از دور روز رقابت به کار خود پایان داد.

در این دوره از مسابقات 30 بوکسور در رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان رقابت سخت و نفسگیر شرکت کنندگان، تیم ایثار برسکوی نخست ایستاد.

تیم مطهری نایب قهرمان شد و تیم باشگاه 5 نام آوران به کسب مقام سومی رضایت داد.

در بخش انفرادی نیز در رده ی نونهالان در وزن 44 کیلو آرش امینی مقام اول را کسب کرد و عرفان یگانه نایب قهرمان شد.

در وزن 45 کیلو محمد جباری مدال طلا را برگردن آویخت و ابوالفضل حسینی بر سکوی دوم ایستاد.

در رده نوجوانان در وزن 45 کیلو کاظم جمشیدی، در وزن 49 کیلو یوسف صفری، در وزن 60 کیلو مهدی روحی زاده، در وزن64 کیلو محمد خسروی، در وزن 75 کیلو محمد رضا پرتویی و در وزن مثبت 80 کیلو جواد نظری سکوی نخست را کسب کردند.

همچنین در رده سنی جوانان در وزن 49 کیلو محمد امیری مقام اول را به خود اختصاص دادند، در وزن 60 کیلو امیر اخگری دوم شد و در64 کیلو عیسی غلامی مدال طلا را کسب کرد.