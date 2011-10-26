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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۵

آیت پناه در گفتگو با مهر:

مسابقات قهرمانی کشور را برگزار می‌کنیم/ کارشکنی‌ها نمی‌تواند مانع ما شود

مسابقات قهرمانی کشور را برگزار می‌کنیم/ کارشکنی‌ها نمی‌تواند مانع ما شود

رئیس هیئت کشتی کردستان گفت: مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور را در کردستان برگزار می‌کنیم و سقز آماده برگزاری این رقابتهاست.

کیومرث آیت پناه رئیس هیئت کشتی کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود:  متاسفانه با عدم همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان و دخالت فردی که قبلا رئیس هیئت کشتی استان بود نتوانستیم این رقابتها را برگزار کنیم.

وی ادامه داد: سه بار سالن برگزاری مسابقات را عوض کردیم ولی هربار این شخص با نفوذی که روی مدیرکل دارد مانع کار ما شد.

آیت پناه تصریح کرد: این فرد بدون مجوز از هیئت، باشگاه تاسیس کرده و قصد داشت کشتی گیران خود را در این مسابقات شرکت دهد که من طبق قانون مانع این امر شدم.

وی درپایان خاطرنشان کرد: رقابتهای قهرمانی کشور در سقز برگزار می شود و با همکاری تمامی مسئولان سیاسی استان و شهرستان سقز این امر محقق می شود و هیچکس نمی تواند با کارشکنی های خود مانعی برای پیشرفت کشتی کردستان باشد.

رقابتهای کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور روزهای 18 تا 20 آبان ماه در سقز برگزار می شود.

کد مطلب 1441350

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