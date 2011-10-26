کیومرث آیت پناه رئیس هیئت کشتی کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: متاسفانه با عدم همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان و دخالت فردی که قبلا رئیس هیئت کشتی استان بود نتوانستیم این رقابتها را برگزار کنیم.
وی ادامه داد: سه بار سالن برگزاری مسابقات را عوض کردیم ولی هربار این شخص با نفوذی که روی مدیرکل دارد مانع کار ما شد.
آیت پناه تصریح کرد: این فرد بدون مجوز از هیئت، باشگاه تاسیس کرده و قصد داشت کشتی گیران خود را در این مسابقات شرکت دهد که من طبق قانون مانع این امر شدم.
وی درپایان خاطرنشان کرد: رقابتهای قهرمانی کشور در سقز برگزار می شود و با همکاری تمامی مسئولان سیاسی استان و شهرستان سقز این امر محقق می شود و هیچکس نمی تواند با کارشکنی های خود مانعی برای پیشرفت کشتی کردستان باشد.
رقابتهای کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور روزهای 18 تا 20 آبان ماه در سقز برگزار می شود.
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