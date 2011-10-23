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۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۱۲

کی پور:

167مامور برای آمارگیری در علی آباد آماده شدند

167مامور برای آمارگیری در علی آباد آماده شدند

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار و مدیر اجرایی ستاد سرشماری نفوس مسکن علی آباد کتول از آمادگی 167 مامور برای اجرای این طرح خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور عصر یکشنبه در ستاد اجرایی نفوس و مسکن افزود: مرحله پایانی آموزش آمارگیران سرشماری در علی آباد کتول با موفقیت انجام و آمارگیران آماده اجرای طرح شدند.

وی با اشاره به اینکه داشتن آمار ضرورت اجتناب ناپذیر در برنامه ریزی و توسعه یک جامعه است گفت: همه بخش ها، دستگاه های اجرایی و آمارگیران برای اجرای هر چه بهتر این طرح اعلام آمادگی کرده اند.

وی اظهار داشت: اگر اطلاعات و آمار دقیقی از ظرفیت های شهرستان  نداشته باشیم برنامه ریزی و هدف گذاری نمی توانیم داشته باشیم.

کی پور خطاب به آمارگیران این طرح گفت: در کسب آمار سرعت، دقت، نحوه ارتباط شاخص های اصلی و ارتباط مناسب با مردم اهمیت بالایی دارد.

وی افزود: تاکنون سه مرحله آموزش آمارگیران برگزار شده است که در نهایت 167 نفر از آنان پذیرفته شدند.

وی با اشاره به 167نفر آمارگیر در شهرستان علی آباد کتول گفت: هفته گذشته عملیات میدانی و آزمایشی طرح در شهرستان برگزار شد و ابهام ها و مشکلات احتمالی در این مرحله مرتفع شد تا آمارگیران بدون هیچ عیب و نقصی طرح را اجرایی کنند.

فرماندار گفت: باید همه آمارگیران در اجرای طرح ارتباط خوبی با مردم و خانواده ها داشته باشند. 

کد مطلب 1441351

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