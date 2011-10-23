167مامور برای آمارگیری در علی آباد آماده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور عصر یکشنبه در ستاد اجرایی نفوس و مسکن افزود: مرحله پایانی آموزش آمارگیران سرشماری در علی آباد کتول با موفقیت انجام و آمارگیران آماده اجرای طرح شدند.

وی با اشاره به اینکه داشتن آمار ضرورت اجتناب ناپذیر در برنامه ریزی و توسعه یک جامعه است گفت: همه بخش ها، دستگاه های اجرایی و آمارگیران برای اجرای هر چه بهتر این طرح اعلام آمادگی کرده اند.

وی اظهار داشت: اگر اطلاعات و آمار دقیقی از ظرفیت های شهرستان نداشته باشیم برنامه ریزی و هدف گذاری نمی توانیم داشته باشیم.

کی پور خطاب به آمارگیران این طرح گفت: در کسب آمار سرعت، دقت، نحوه ارتباط شاخص های اصلی و ارتباط مناسب با مردم اهمیت بالایی دارد.

وی افزود: تاکنون سه مرحله آموزش آمارگیران برگزار شده است که در نهایت 167 نفر از آنان پذیرفته شدند.

وی با اشاره به 167نفر آمارگیر در شهرستان علی آباد کتول گفت: هفته گذشته عملیات میدانی و آزمایشی طرح در شهرستان برگزار شد و ابهام ها و مشکلات احتمالی در این مرحله مرتفع شد تا آمارگیران بدون هیچ عیب و نقصی طرح را اجرایی کنند.

فرماندار گفت: باید همه آمارگیران در اجرای طرح ارتباط خوبی با مردم و خانواده ها داشته باشند.