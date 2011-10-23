کارگاه تخصصی ارزیابی انطباق کشورهای عضو اکو خاتمه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ملی استاندارد ایران در تهران میزبان اولین کارگاه تخصصی ارزیابی انطباق ویژه مدیران و کارشناسان سازمانهای استاندارد و نهادهای ارزیابی انطباق و تایید صلاحیت کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) بود.



در این اجلاس که در دبیرخانه اکو برگزار شد، نشستهای تخصصی در سه زمینه "استانداردسازی"، "ارزیابی انطباق" و "تایید صلاحیت" برگزار شد.

همچنین شرکت کنندگان از کشورهای عضو اکو، گزارشهای کشوری در مورد قوانین، خط مشی ها و رویه های ملی با هدف هماهنگ سازی رویه ها با الزامات بین المللی را ارائه کردند.

توسعه اقتصادی در منطقه اکو و کسب سهم بیشتر در بازارهای بین المللی از دیگر مباحثی بود که در اجلاس یادشده به آن پرداخته شد.

در ادامه این کارگاه تخصصی، نمایندگان کشورهای عضو اکو از یک شرکت بازرسی فنی و یک واحد تولیدی بازدید کردند.

افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران کشورهای عضو اکو هستند.