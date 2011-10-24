ناصر نوربخش سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بخاطر برخی تبعیض‌های موجود و سختی کار در رده سنی جوانان قصد داشتم در کادر فنی تیم ملی به فعالیت خود ادامه دهم.

وی با اشاره به برگزاری جلسه با محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در این رابطه اظهار داشت: با تاکید محمد بنا بر اهمیت کادر رده سنی جوانان و حمایت‌های فدراسیون کشتی تصمیم گرفتم تا همچنان در راس تیم جوانان باقی بمانم.

نوربخش تصریح کرد: کار در رده سنی جوانان واقعا سخت و طاقت فرساست و امیدوارم بتوانیم با حمایت فدراسیون و مسئولان وزارت ورزش و جوانان برنامه های خود را بخوبی پیش برده و در سال آینده نتیجه بهتری را بدست آوریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جوانان کشور پنجشنبه و جمعه در قم برگزار می شود و به همین دلیل از محمد بنا و خلیل رشید محمدزاده سرمربیان تیم‌های ملی و نوجوانان خواسته‌ام به قم بیایند تا در شناخت نفرات ما را یاری کنند و پس از آن اردوهای ما با هماهنگی های لازم آغاز می شود ضمن اینکه مربیان تیم ملی با توجه به حضور شاگردانشان مشخص می شوند.