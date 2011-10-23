آئین نامه ساماندهی نخاله های ساختمانی در لرستان تدوین شد

محمدحسین بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معضل نخاله های ساختمانی در استان لرستان گفت: در این راستا آئین نامه ساماندهی و جمع آوری نخاله های ساختمانی و پسمانهایی که از تخریب بافت فرسوده شهری به وجود می آید تهیه و تدوین شده است.

وی ادامه داد: آئین نامه یاد شده برای اعضای کارگروه پسماند استان ارسال شد تا پس از گرفتن نظرات اعضا آئین نامه برای اجرا به تصویب کارگروه برسد.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان افزود: با این اوصاف علیرغم دو بار ارسال آئین نامه به دستگاهها متاسفانه هیچ گونه پاسخی به دبیر خانه ارسال نشد که درنهایت پس از دادن مهلت دو هفته ای به اعضا آئین نامه برای اجرا به زودی ابلاغ خواهد شد.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان نیز در این رابطه اظهار داشت: اگر به رفع مشکل پسماندها و نخاله های ساختمانی در استان توجه نکنیم به طور قطع متضرر خواهیم شد.

حمید خورشیدوند ادامه داد: در حال حاضر نخاله های ساختمانی در شهرهای مختلف استان مشکل ساز شده است ولی همچنان در این زمینه کاری صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر پیگیری کارگروه پسماند استان برای حل این معضل گفت: کارشناسان دستگاههای مختلف هر چه سریع تر در رابطه با آئین نامه ارسال شده اظهار نظر کنند تا اجرای آن در دستور کار قرار گیرد.

خورشیدوند با اشاره به وضعیت نامناسب نخاله های ساختمانی در شهرهای استان گفت: تپه هایی از نخاله های ساختمانی در گوشه و کنار شهر انباشته شده است که باید هر چه سریع تر ساماندهی شود.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان افزود: به زودی آئین نامه اجرایی ساماندهی نخاله های ساختمانی در استان به منظور حل مشکلات موجود اجرایی خواهد شد.

بنابر این گزارش استان لرستان به واسطه قرار گرفتن در شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی به لحاظ محیط زیست انسانی در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است.

این در حالی است که وضعیت استقرار صنایع به دلیل کوهستانی بودن، کمبود سرانه فضای سبز شهری، ‌صنایع آلاینده و وجود کشتارگاههای سنتی، محیط زیست انسانی این استان را در معرض خطر قرار داده است.

یکی از مشکلات زیست محیطی استان لرستان و به ویژه شهرستان خرم آباد حجم بسیار زیاد زباله و نخاله های ساختمانی است که در سالهای اخیر به علت گسترده تر شدن شهرهای استان به چالشی مهم برای محیط زیست شهرهای این استان تبدیل شده است.

در حال حاضر در عمده شهرهای استان با افزایش حجم ساخت و ساز، تعمیرات و آواربرداری از ساختمان های فرسوده روبرو هستیم به طوریکه شهرهای استان به دلیل عدم مدیریت اصولی در این زمینه در محاصره نخاله های ساختمانی قرار گرفته اند.

متاسفانه ورودی و خروجی شهر خرم آباد با نخاله های سرگردان این شهر آراسته شده و در برخی از نقاط شهر نیز نخاله های ساختمانی بر آلودگی منظر این شهر افزوده است.

به هر روی امید می رود با ابلاغ و اجرای آئین نامه ساماندهی نخاله های ساختمانی این مشکل زیست محیطی لرستان و خرم آباد زمینه رفع شدن پیدا کند.