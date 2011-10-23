به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لاهیجان‌زاده ظهر یکشنبه در نوزدهمین نشست مشورتی محیط زیست استان اصفهان که به میزبانی پالایشگاه اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه در آذرماه به طور معمول اوج INVERSION در استان اصفهان است که ضروری است اقدامات در این راستا و در چارچوب این طرح پیگیری شود، اظهار داشت: در این طرح وظایف تمام دستگاه‌های اجرایی استان برای پنج سال آینده مشخص شده است.

به گفته وی طرح جامع کاهش آلودگی هوا یکی از تصمیمات اصلی در نشست پیشین این جلسه بود که در حال حاضر این طرح به تصویب کمیته ملی کاهش آلودگی هوا نیز رسیده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه این طرح هفته آینده در هیئت دولت به تصویب می‌رسد، افزود: با این حال در این مدت منتظر مصوبه دولت نماندیم و محورهای تعیین شده در قالب این طرح را مورد پیگیری قرار دادیم.

وی با بیان اینکه از نخستین روز سال‌جاری تا روز گذشته شهر اصفهان تنها سه روز هوای پاک داشته است، اظهار داشت: 145 روز هوای سالم و 63 روز هوای ناسالم سهم استان اصفهان از ابتدای سال‌جاری تاکنون بوده است.

لاهیجان‌زاده تصریح کرد: شمول 26 استان کشور در کمیته ملی گرد و غبار این زنگ خطر را به صدا درمی‌آورد که این استان‌ها پتانسیل تبدیل شدن به بیابان را دارند.

وی با بیان اینکه طی پنج سال آینده تمام خودروهای فرسوده باید از رده خارج شود، گفت: طرح جامع مقابله با گرد و غبار نیز که 20 استان کشور را تحت پوشش قرار داده بود با پیگیری‌های استان اصفهان، به 26 استان افزایش یافت که اصفهان نیز جزو این طرح می‌شود.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان تصریح کرد: عدم جابجایی هوا در شهر اصفهان در حال حاضر 55 درصد است که در فصولی مانند پاییز و زمستان این میزان به 71 درصد افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه هنوز هشت خروجی نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان از سوخت مازوت استفاده می‌کنند، افزود: این روال در تابستان هم ادامه داشت و به نظر من این مدیریت سوء در وزارت نفت است که نمی‌تواند 10 میلیون مترمکعب گاز مورد نیاز نیروگاه شهید محمد منتظری را تامین کند.

لاهیجان‌زاده با اشاره به اینکه دفاتر پایش زیست محیطی در شش شهرک صنعتی استان اصفهان راه‌اندازی شده است، گفت: از 18 تا 21 دی‌ماه سال‌جاری نمایشگاه مدیریت پسماند در تهران برگزار می‌شود که انتظار داریم مجموعه‌های فعال در زمینه محیط زیست در این نمایشگاه حضور داشته باشند تا از نزدیک با آخرین دستاوردهای این عرصه آشنا شوند.

وی با اشاره به اینکه کمربند سبز و دیگر برنامه‌ها از جمله وظایفی است که در حوزه وزارت کشور و شهرداری‌ها تعریف شده است، تصریح کرد: دو واحد مدیریت پسماند در شهرستان‌های کوهپایه و شهرضا راه‌اندازی شده است که پسماندهای ویژه را با روش‌های روز دنیا امحا می‌کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ادامه داد: وزارت نیرو برای مدیریت پسماندهای شهری نیز باید برنامه‌های خود را اعلام کند.

وی بیان داشت: هنوز چهار بیمارستان خصوصی و تحت پوشش تامین اجتماعی در استان اصفهان به سیستم مدیریت پسماند مجهز نشده‌اند.

لاهیجان‌زاده اظهار داشت: 20 واحد فعال دیگر به این مجموعه ابلاغ شده است که تمام واحدهای صنعتی بزرگ می‌توانند پسماندهای خود را به این واحدها تحویل دهند.

وی با اشاره به اینکه محورهای استان اصفهان در راستای مقابله با گرد و غبار مشخص شده است، افزود: 14 دستگاه در استان اصفهان درگیر این موضوع هستند و دستورالعمل‌های سال 90 برای این منظور به آنها صادر شده است.