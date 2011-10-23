به گزارش خبرنگار مهر در مراسمی که عصر یکشنبه با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت مخابرات، مشترکان تلفن ثابت و پرداخت کنندگان قبض های تلفن ثابت از طریق سامانه 1818 در محل شرکت مخابرات قزوین برگزار شد برندگان این طرح معرفی شدند.

جلال پورشاکر در این مراسم گفت: واگذاری امور شرکت به بخش خصوصی هنوز به طور کامل اجرا نشده و در شرایط گذار از واگذاری ارائه خدمات دولتی به بخش خصوصی هستیم که این کار باید تسریع شود.

وی افزود: هنوز با روحیه اداره دولتی که از گذشته آموزش دیده و عادت کرده ایم به دنبال اهداف و خط مشی آینده هستیم که باید با توجه به ماموریت جدید آنها را کنار بگذاریم و به صورت بخش خصوصی چابک و چالاک ایفای نقش کنیم که یکی از فرآیندهای جدی نگاه به درآمد، هزینه و سود و EPS است.

پورشاکر تصریح کرد: در گذشته این نگاه فقط در بخش خدمات رسانی مطرح بود و پرداخت سود به دولت اهمیت نداشت اما امروز توجیه اقتصادی طرح ها از اهمیت خاصی برخوردار شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان قزوین یادآورشد: کاهش هزینه ها از رویکردهای مهم شرکت مخابرات است و سامانه 1818 در کاهش هزینه ها به ما کمک زیادی می کند و این سامانه نقس موثری هم در تحقق دولت الکترونیک و گسترش فرهنگ پرداخت غیرحضوری قبوض و عدم مراجعه حضوری به بانک ها که منجر به ترافیک، آلودگی، هدر شدن وقت و سرمایه مردم و ازدحام بانک هاست موثراست.

وی بیان کرد: مهمترین مزایای این سامانه عبارتند از امکان پرداخت صورتحساب برای دارندگان کارتهای شبکه شتاب با ارایه رمز دوم کارت و بدون نیاز به قبض. اعلام عدم بدهی مشترک بلافاصله پس از پرداخت توسط وی (تا چندی قبل، این اعلام چند روز پس از پرداخت صورت می گرفت)، پخش صوتی اطلاعات مندرج بر روی صورتحساب، پخش صوتی ریزمکالمات بین شهری، بین الملل و تماسهای انجام شده از تلفن ثابت به همراه، ارسال ریزمکالمات میان دوره و آخرین دوره مشترک به نمابر مشترک، اعلام کارکرد میان دوره علی الحساب مشترک، اعلام صورتحساب آخرین دوره و نیز دوره های قبل (تا 6 دوره) است.

در ادامه با انجام مراسم قرعه کشی هدایای این دوره شامل یک دستگاه خودروی سواری پراید، دو کمک هزینه سفر به حج عمره، 9 دستگاه لپ تاپ، 9 فقره کمک هزینه عتبات عالیات، 9 کمک هزینه سفر به سوریه، 16 فقره کمک هزینه سفر به مشهد مقدس، 9 عدد ربع سکه بهار آزادی به برنگان اهداء شد.