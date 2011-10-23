به گزارش خبرنگار مهر، احمد اخوان مهدوی عصر یکشنبه در مراسم رونمایی از کتاب نرمه خل افزود: خاموشی زبان ها و گویش های مختلف ریشه های ادبیات را تخریب می کند.

وی با بیان اینکه در فرآیند فراگیری هر زبان دانستن گونه های آن لازم است، افزود: یک شاعر باید با ریشه های زبان آشنا باشد تا ساختار زبانی خود را کامل کند.

اخوان مهدوی با اشاره به اینکه در دهه های اخیر فعالیت در حوزه فولکلور گرگان افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: نویسندگان فولکلور باید با مباحث زبان شناسی از قبیل آوانگاری، فونتیک و دیگر مباحث پایه در زبان شناسی آشنا گردند چون می تواند در موازی سازی مثبت در رسیدن به هدف نهایی آنها را یاری کند.

این شاعر گرگانی افزود: در این قحط الرجال در زمینه تحقیق ونوشتن آثار فولکلور همین مقدار نویسنده را باید ارج دانست.

