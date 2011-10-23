اولین جمله قذافی پس از خروج از لوله فاضلاب / درخواست بیوه سرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القنات، "عمران شعبان" 21 ساله جوانی که مدعی است اولین یابنده قذافی بوده، گفت : من اولین کسی هستم که قذافی را در حالی که در لوله های آب در غرب سرت مخفی شده بود، دستگیر کردم.

وی افزود: من به حدی شگفت زده شده بودم که نتوانستم کلمه ای بر زبان آورم و حتی فکر کنم، اما با خودم گفتم این پایان راه است.

عمران تصریح کرد: هنگامی که قذافی را دستگیر کردیم لباسهایش خون آلود بود ما وی را به آمبولانسی که در فاصله یک کیلومتری محل دستگیری قرار داشت، منتقل کردیم، اما وی در راه مصراته درگذشت.

"احمد غزال" دوست شعبان هم گفت : دستگاههای امنیتی به ما گفتند که قذافی در داخل لوله های فاضلاب و مسلح است، عمران شعبان از من به او نزدیکتر بود من الله اکبر گفتم و پاهای قذافی را از مخفیگاه خارج کردم.

وی افزود: قذافی هنگامی که از مخفیگاه خارج شد، گفت چه شده است این جا کجاست. من فکر می کردم که قذافی دارای هیبت است، اما شبیه موش کوچکی بود.

از سوی دیگر "صفیه ورکش" بیوه قذافی گفت : از سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی می خواهم که شورای انتقالی لیبی را وادار کنند که پیکر شهدا را به قبیله آنها بسپارند تا مراسم خاکسپاری آنها را مطابق اصول اسلامی انجام دهند.من به همسر مجاهدم معمر و فرزندانم که با چهل کشور و مزدورانشان ظرف مدت شش ماه جنگیدند، افتخار می کنم.

در همین راستا قبیله القذاذفه قبیله ای که قذافی به آن منتسب است خواستار تحویل جسد معمر قذافی و فرزندش معتصم به آنها برای دفن در شهر سرت شد.

قبیله قذاذفه تاکید کرد که تحویل جسد و دفن آن مطابق اصول انسانی حق آنهاست و شورای انتقالی باید به خواسته مشروع جواب مثبت بدهد.