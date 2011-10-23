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۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۵۸

خزایی:

دفاتر ICT روستایی در گلستان توسعه یافته است

دفاتر ICT روستایی در گلستان توسعه یافته است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل پست گلستان گفت: برای استفاده بهینه خدمات سایر دستگاهها در روستا توجه ویژه ای به دفاتر ICT شده و این دفاتر توسعه یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، شعبان خزایی عصر یکشنبه در بازدید از دفاتر آی سی تی به توانمندیهای پست برای بسط و گسترش خدمت به مردم در نقاط شهری و روستایی اشاره کرد.

وی افزود: برای کاهش فاصله خدمات بین شهر و روستا  و بردن آن به سمت مناطق محروم و روستایی دفاتر خدمات روستایی دایر شده است.

خزایی ادامه داد: در راستای منویات مقام معظم رهبری مصادیق و عملیاتی شدن شعارهایی که در سالهای اخیر نامگذاری شده است ما با سعی و تلاش همه همکاران با ارائه سرویس های متنوع پستی درصدد پیشی گرفتن برای خدمت مؤثر به مردم در سراسر استان هستیم.

بیش از 400 دفتر آی سی تی روستایی در گلستان وجود دارد.
کد مطلب 1441389

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