مردم با ماموران سرشماری نهایت همکاری را داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی قزل سفلی عصر یکشنبه در شورای فرهنگ عمومی در خصوص سرشماری سال 1390 نیز گفت: این سرشماری از دوم آبان ماه آغاز می شود و مردم باید با ماموران سرشماری همکاری لازم را داشته باشند.

قزل سفلی در ادامه خواستار تاکید بیشتر بر رعایت حجاب و عفاف در ادارات و برگزاری نمازجماعت در ادارات شد.



امام جمعه گنبدکاووس نیز در این جلسه بر اجرایی شدن رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اولویتهای فرهنگی جامعه تاکید کرد.



حجت‌الاسلام محمدحسین سبحانی افزود: رهنمودهای رهبری برای اصلاح الگوی مصرف، عفاف و حجاب، ترویج ازدواج بهنگام و آسان، فرهنگ کتابخوانی، ترویج علم، وجدان کاری، سخت کوشی، فرهنگ احترام به قانون، انضباط اجتماعی و سایر موارد از اولویتهای فرهنگی جامعه است که باید اجرایی شود.

وی با تاکید بر حضور آحاد جامعه در صفوف نمازجمعه گفت: نمازجمعه نمازی عبادی سیاسی است که نقش مهمی درحکومت اسلامی دارد.

وی با اشاره به سفراخیر مقام معظم رهبری به کرمانشاه استقبال کم نظیر مردم از مقام معظم رهبری را عنایت ویژه خداوند متعال دانست.

وی همچنین تاثیر بانوان را در ترویج فرهنگ دینی و اسلامی قابل توجه دانست و افزود: حضور بانوان جانباز و ایثارگر و استقبال بانوان از مقام معظم رهبری نشانگرعزم و اراده بانوان در حفظ و نگهداری انقلاب است.