به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولان ثبت اجوال مازندران افزود: اطلاعات و آمار در ابعاد مختلف برای پیشرفت و توسعه کشور از حیث سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اثرگذار است.

وی اظهار داشت: امروز ثبت احوال و آشنایی مردم با وقایع حیاتی در زندگی شهروندان ورود پیدا کرده بنابراین بیان و رصد آمارهای ازدواج، طلاق، وفات و تولد امری ضروری است.

طبرسی با تاکید بر اجرای صحیح سرشماری نفوس و مسکن مازندران از سوی مدیران دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: تدوین آمارهای صحیح در سرشماری، می توان به ارتقاء شاخصهای توسعه ای مازندران کمک کند

وی با بیان اینکه با استفاده از آمارهای دقیق می توان بسیاری از فرصت های اشتغال را برای جوانان فراهم کرد، یادآور شد: هم اکنون فرصت های بکر معدنی فراوانی در مازندران وجود دارد که در صورت شناسایی، می توان برای افزایش ضریب اشتغال جوانان استان موثر باشد.



مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.