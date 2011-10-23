به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته تیم‌های ملی بعد از ظهر امروز یکشنبه با حضور کفاشیان، تاج، معینی، محصص، هاشمیان، احمدی، حسینی، جمالی، رضاعلی و خراطی در دفتر رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد که طی آن در خصوص موارد تصویب شده در نشست قبلی و مسائل مربوط به تیم‌های ملی بحث و تبادل نظر شد.

در ابتدای نشست کفاشیان در خصوص نتایج تیم‌های ملی در فاصله برگزاری یک ماهه جلسه کمیته تیم‎های ملی مطالبی را بیان کرد و گفت: خوشبختانه در ماهی که گذشت تیم ملی نوجوانان علیرغم مشکلات و سختی‌هایی که در کشور میزبان (عراق) با آن روبه‌رو بود توانست هم امتیاز با میزبان به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا صعود کند.

براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کفاشیان در ادامه این نشست خاطر نشان کرد: تیم فوتبال جوانان ایران نیز در بازی‌های تدارکاتی اخیر نتایج خوبی را کسب کرده که امیدواریم این نتایج ادامه‌دار باشد. از سوی دیگر حضور بانوان ایران در مسابقات غرب آسیا و کسب عنوان نایب قهرمانی نشان داد که آنها همراه با ورزش خود به دنبال حفظ و افزایش هویت اسلامی خود و نشان دادن ارزش‌های بانوان ایرانی هستند.

وی افزود: جالب اینجاست که عملکرد بانوان ایران آنچنان مورد توجه فدراسیون غرب آسیا قرار گرفت که سمیناری تحت عنوان حجاب در اردن و به پیشنهاد رئیس این فدراسیون همزمان با سمینار دبیران کل فیفا در غرب آسیا برگزار می شود که نشان از تاثیر بازی کردن با حجاب بانوان ایرانی دارد و دکتر شجاعی نیز از ایران دعوت شد تا در این سمینار مطالبی را در خصوص فوتبال بانوان به خصوص با حجاب ارائه کند.

در ادامه نشست امروز کمیته تیم‌های ملی در خصوص مصوبات دستور جلسه نشست قبلی بحث و تبادل نظر شد و همچنین در ادامه موارد ذیل به تایید اعضا رسید:

1- پیش بینی دیدارهای تدارکاتی برای تیم فوتبال نوجوانان ایران در داخل و خارج از کشور برای آمادگی هر چه بیشتر در مسابقات قهرمانی آسیا.

2- حضور تیم ملی نونهالان کشورمان در تورنمنت بین المللی "گالینی" ایتالیا از تاریخ 17/1/91 لغایت 20/1/91. لازم به ذکر است بنابر اعلام کمیته جوانان تا تاریخ اعلام شده برای این تورنمنت، تیم نونهالان فوتبال ایران حداقل 12 اردو را برگزار می کنند و تا دو ماه دیگر دوره استعدادیابی آنها به اتمام می رسد.

3- ارائه گزارش رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در خصوص آخرین وضعیت امور پزشکی و فیزیوتراپی تیم‌های ملی.

4- کمیته تیم‌های ملی ضمن ابراز تاسف از اظهارات سرمربی تیم شاهین بوشهر در خصوص کادر فنی تیم ملی از کمیته انضباطی خواست تا نسبت به این اظهارات رسیدگی و نتیجه را به این کمیته اعلام کند.

در انتهای نشست کمیته تیم‌های ملی از امور بین الملل فدراسیون خواست تا در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال امید کشور پیگیری‌های لازم را به عمل آورد تا درخواست فدراسیون فوتبال در خصوص اعتراض به کاپیتان تیم ملی عراق همانند اعلام سریع نتایج تیم‌های امید ایران و سپاهان اصفهان با سرعت بیشتر به انجام برسد.