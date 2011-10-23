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۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

برخورد شدید و همزمان وانت بار با دو دستگاه تریلر

برخورد شدید و همزمان وانت بار با دو دستگاه تریلر

برخورد همزمان وانت بار و دو دستگاه تریلر باعث آسیب دیدگی شدید راننده وانت بار و وارد آمدن خسارت مالی فراوان به وسیله نقلیه وی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخورد همزمان وانت بار و دو دستگاه تریلر ظهر امروز در حالی رخ داد که وانت بار در جاده خاوران، نرسیده به میدان آقانور بین دو دستگاه تریلر در حرکت بود که با برخورد یکی از تریلرها به پشت وانت بار این خودرو به پشت تریلری که در جلو حرکت می کرد برخورد کرد و در هم پیچید.

رخداد این حادثه ساعت 12:30 دقیقه امروز از طریق سامانه 125 به ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران اعلام شد و بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 78 راهی محل حادثه شدند.

به گفته فرامرز نورزاد فرمانده آتش نشانان، در جریان این حادثه راننده وانت بار آسیب دید و در خودرو گرفتار شده بود که آتش نشانان بی درنگ با ایمن سازی محل حادثه وجلوگیری از نشت بنزین، راننده آسیب دیده وانت بار را از خودرو بیرون آوردند و برای مداوا و اعزام به مرکز درمانی در اختیار امدادگران اورژانس قرار دادند.



 

کد مطلب 1441417

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