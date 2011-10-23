تبلیغات زودهنگام نامزدهای انتخاباتی غیرقانونی است

سید صولت مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از نظر وظایف ستاد انتخابات کشور و ستاد انتخابات استانها فعالیت های زودهنگام افراد رصد می شود، افزود: گزارش های روزانه و هفتگی جمع بندی و به یقین در بررسی صلاحیت های مدنظر قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: این اطلاعات در اختیار هیئت های اجرایی، هیئت های نظارت شورای نگهبان و سایر مجاری ذیربط قرار خواهد گرفت.

معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات توصیه کرد: مهمترین عنصر در خدمت رسانی صادقانه حرکت در مسیر قانون و اجرای قانون است.

وی افزود: انتخابات از برنامه های کلان و تعیین کننده سرنوشت کشور است که برگزاری مطلوب آن نیازمند یک عزم و اراده ملی است.

مرتضوی یادآور شد: حضور حداکثری آحاد جامعه در انتخابات که پشتوانه های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند مشت محکمی بر دهان بدخواهان نظام خواهد بود.