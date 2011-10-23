وزارت خارجه سفر صالحی به بحرین را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام آگاه در وزارت خارجه افزود: در حال حاضر هیچگونه برنامهای برای سفر علیاکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان به بحرین در دستور کار وزارت امور خارجه قرار ندارد.
یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه خبر منتشره از سوی برخی رسانهها درباره سفر وزیر امور خارجه به بحرین را نادرست خواند.
به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام آگاه در وزارت خارجه افزود: در حال حاضر هیچگونه برنامهای برای سفر علیاکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان به بحرین در دستور کار وزارت امور خارجه قرار ندارد.
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