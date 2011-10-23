وزارت خارجه سفر صالحی به بحرین را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام آگاه در وزارت خارجه افزود: در حال حاضر هیچ‌گونه برنامه‌ای برای سفر علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان به بحرین در دستور کار وزارت امور خارجه قرار ندارد.





