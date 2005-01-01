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۱۲ دی ۱۳۸۳، ۱۱:۱۷

برگزاري اولين مسابقه سراسري عكس نماز سبز در رباط كريم

اولين مسابقه سراسري عكس نماز سبز همزمان با ايام شهادت جانگذاز سيد و سالار شهيدان حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) در شهرستان رباط كريم برگزار مي شود.

به گزارش گروه دين وانديشه "مهر" ، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان رباط كريم با اعلام اين مطلب گفت : اين مسابقه به منظور شناساندن استعدادهاي ناب اين هنر زيبا با موضوعاتي مانند نماز در آيينه كودكان ، مردم و نماز جمعه ، اذان از ديدگاه تصوير و نماز در خلوت گاه عشق مي پردازد.

علي جعفري  در ادامه شرايط حضوردر بخش مسابقه را عدم شركت آثار در مسابقات و جشنواره هاي ديگر ، داشتن سايز 25×20 عكسها و استفاده ازنگاتيو سياه و سفيد اعلام كرده و افزود: آثار ارسالي به هيچ وجه عودت داده نمي شود.

وي در پايان ضمن دعوت از هنرمندان متعهد جهت حضور در اين مسابقه ياد آور شد: تمامي علاقمندان مي توانند آثار خود را حداكثر تا تاريخ بيست و دوم بهمن جاري به نشاني شهر رباط كريم روبروي شهرداري طبقه فوقاني مسجد امام حسن مجتبي (ع) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان رباط كريم ارسال كنند .

کد مطلب 144143

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