به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بیات افزود: فاز اول و دوم مرمت این حمام که در محله آب‌انبار اسدآباد قرار دارد، سال گذشته انجام شد.

بیات عنوان کرد: فاز سوم مرمت حمام نیلوفر به ساخت بدنه‌های داخلی و کف سازی اختصاص دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان یادآور شد: مالک این بنا در حال حاضر شهرداری این منطقه است اما به دلیل ثبت این حمام در فهرست آثار ملی، میراث فرهنگی عملیات حفاظت و مرمت آن را بر عهده دارد.

بیات تاکید کرد: پس از پایان فاز سوم عملیات مرمت با نظر شهرداری کاربری این حمام تغییر خواهد کرد.