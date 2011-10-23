خیاطان همدانی لباس های داوران جشنواره تئاتر کودک را طراحی کردند

محمدجواد کبودراهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شش نفر از خیاطان ماهر استان همدان طرح های پیشنهادی خود را ارائه کرده اند که پس از بررسی، بهترین طرح برای دوخت لباسهای داوران کودک و نوجوان جشنواره انتخاب می شود.

کبودراهنگی تاکید کرد: همخوانی طرح لباسها با لوگوی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، جذابیت، کیفیت و برخورداری از رنگ روشن و کودکانه از شاخصه های لباس داوران کودک و نوجوان این دوره از جشنواره است.

وی با بیان اینکه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان باید از فضایی شاد و بانشاط برخوردار باشد، افزود: توجه به این اصل مهم در تمام جوانب جشنواره باید لحاظ شود.

کبودراهنگی اضافه کرد: با پایان مهلت نام نویسی کودکان و نوجوانان 10 تا 15 سال برای داوری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان امسال، 130 نفر ثبت نام کرده اند.

مسئول کمیته داوران هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان افزود: از میان این افراد 12 نفر پس از گذراندن دو مرحله آزمون و دوره های آموزشی آشنایی با نمایش و ارزیابی و قضاوت نمایشها به عنوان داوران کودک و نوجوان هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان معرفی می شوند.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودکان و نوجوانان استان همدان از 15 تا 20 آبان ماه در همدان برگزار می شود.