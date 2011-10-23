محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد زلزله 6/7 ریشتری که ساعاتی پیش در ترکیه رخ داد گفت: هنوز گزارشی از خسارات وارده به مرزنشینان ایران به دست ما نرسیده است ولی هلال احمر برای هرگونه کمک بشردوستانه به ترکیه آماده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز زمین شناسی آمریکا در گزارشی اعلام کرد: این زمین‌لرزه ساعت 13:41 به وقت محلی شرق ترکیه را لرزاند که در نزدیکی مرز ایران بوده و موجب لرزش استان وان بوده است.

همچنین خبرگزاری رویترز اعلام کرد: تاکنون از میزان خسارات و شمار آسیب‌دیدگان این زمین‌لرزه گزارشی منتشر نشده است.

این در حالی است که احمدرضا قلی پور مدیر ستاد مدیریت بحران شهرستان چالدران از وقوع زلزله 1/7 ریشتری در این شهرستان خبرداد و گفت: بر اثر این زمین‌لرزه تاکنون دو نفر مصدوم و در بیمارستان شهید بهشتی شهرستان بستری شده اند . همچنین در حدود 40 خانه مسکونی تا حدود 50 درصد تخریب شده‌اند.

مدیر ستاد مدیریت بحران شهرستان چالدران خاطرنشان کرد: همچنین حدود 40 خانه در حد 50 درصد تخریب شده است.