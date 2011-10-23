به گزارش خبرگزاری مهر، بهجت عباسی افزود: در کلاس‌های آموزشی طراحی سنتی همدان 50 نفر از استادان حضور داشتند و در قالب دوره‌ای 30 ساعته مهارت‌های لازم را فرا گرفتند.

عباسی ادامه داد: برگزاری این دوره آموزشی براساس دستورالعمل اداره کل آموزش و حمایت از تولید معاونت صنایع‌‌دستی کشور پیرامون آموزش طراحی سنتی در آغاز هریک از دوره‌های آموزشی استان‌های کشور صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: از این پس تمامی هنرجویان در یک دوره 16 ساعته طراحی سنتی حضور می‌یابند و سپس یکی از رشته‌های آموزشی مورد نظر خود را فرا می‌گیرند.

سرپرست معاونت صنایع ‌دستی استان همدان با بیان اینکه هم اکنون هنرجویان در حال ثبت نام برای شرکت در کلاس ها هستند، اضافه کرد: طراحی سنتی از جمله مهمترین مهارت‌هایی است که هنرجویان نیازمند آشنایی با آن هستند.

عباسی یادآور شد: به زودی دوره‌های آموزشی هنرهای سنتی و صنایع‌دستی استان همدان در رشته‌های رودوزی سنتی، سفالگری، منبت، گلیم بافی و مصنوعات چرمی آغاز می‌شود.

وی عنوان کرد: مدت زمان هر یک از دوره‌های آموزشی این استان بدون درنظر گرفتن طراحی سنتی 84 ساعت است.