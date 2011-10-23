ابتکار جدید جوانان علیه آل خلیفه/ناتوانی رژیم بحرین در مهار اعتراضات

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت در مطلبی با عنوان "فعالیت سهم الکرامه جوانان بحرین و ناتوانی رژیم آل خلیفه" آورده است : رژیم آل خلیفه با وجود اقدامات سرکوبگرانه و حمایت آشکار آل سعود در مهار جنبش جوانان بحرینی عاجز شده است.

این پایگاه ذکر کرد: تظاهرات کنندگان با سوزاندن لاستیک، بستن خیابانها و دیگر اقدامات، نیروهای امنیتی رژیم بحرین را درمانده کرده اند.

پایگاه فوق می افزاید: نام عملیات بستن خیابانها و ایجاد مانع در برابر نیروهای امنیتی از سوی جوانان "سهم الکرامه" نامیده شده است و جوانان بحرینی با این عملیات فعالیتهای اقتصادی و تجاری را تعطیل می کنند.

این پایگاه ذکر کرد: جوانان انقلابی بحرین از هر ابزاری برای بستن راهها استفاده می کنند و در برخی موارد با آتش زدن موادی مانند بنزین و نفت تلاش می کنند تا سرکوبگران آل خلیفه نتوانند به مردم نزدیک شوند.

پایگاه فوق نوشت : مهمترین خیابانهایی که جوانان بحرین موفق به بستن آنها شده اند خیابانهای اصلی منطقه السنابس، السهله، البدیع،توبلی،عین عذاری و خیابانهای ستره است.

این پایگاه می افزاید: "سهم الکرامه" و قبل از آن "طوق الکرامه" ثابت کرده است که مردم بحرین گزینه های زیادی برای مقاومت علیه اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه در چنته دارند و سهم الکرامه با فلج کردن فعالیتهای اقتصادی در منامه و بقیه مناطق بحرین پیامی آشکار به رژیم از سوی مردم انقلابی بحرین است که مردم توان رویارویی را دارند.

پایگاه فوق بیان کرد: مردم بحرین می توانند دامنه تحرکات خود را با تسلط بر موسسات دولتی و دست زدن به نافرمانی مدنی گسترش دهند که در این صورت نه تنها نیروهای آل خلیفه بلکه نظامیان عربستانی نیز توان هیچ اقدامی را نخواهند داشت و مردم می توانند رژیم را سرنگون کنند.