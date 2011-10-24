به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رمضانی افزود: با هدف بهسازی،‌ بهبود و زیباسازی منظر شهری قم و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت و اولویت زیباسازی شهر قم، ‌کمیته‌های هنری در شهرداری قم تشکیل شده است.



وی افزود: شهر قم دارای بافت سنتی و فرهنگی مذهبی خاص است لذا به تبع آن زیباسازی، فضای سبز و ساخت المان‌ها در میادین این شهر باید رنگ و لعاب مذهبی و در خور شأن این شهر مذهبی باشد که در این همین راستا شهرداری قم با تشکیل کمیته‌های هنری، متشکل از هنرمندان معمار، نقاش، خطاط، گرافیست و طراح نسبت به این موضوع اهتمام ورزیده که با تشکیل جلسات متعدد و ارائه طرح‌‌ها و نظرات،‌ مقدمات و پیش طرح اولیه جهت اجرای این طرح آماده شده ‌که پس از انجام مطالعات نهایی و با تائید شهردار قم و تصویب شورای اسلامی شهر،‌ مرحله اولیه آن آغاز خواهد شد.



مشاور هنری و ارتباطات شهرداری قم تصریح کرد: طرح اولیه اجرایی زیباسازی شهر قم در هشت موضوع شامل نقاشی‌های دیواری با عناوین نماد فرهنگی شهر قم، زیباسازی و بهسازی بستر رودخانه، پروژه نورپردازی معابر، توجه به مبلمان شهری، احجام هنری با نمادهای مذهبی و فضای شهر قم، بهسازی و زیباسازی بوستانها، نصب و ساماندهی سازه‌های تبلیغاتی در سطح شهر و پیرایش شهری بررسی و قابل اجرا خواهد بود.



رمضانی افزود: در این راستا کارگروه‌های هنری نیز در سه موضوع کارگروه هنری شهری، کمیته سیما و منظر شهری و کمیته درآمد و بازرگانی تشکیل خواهد شد.

