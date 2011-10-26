به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین سال تاسیس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای عصر سه شنبه 3 آبان ماه 1390 در سالن همایش های مرکز تربیت معلم نسیبه با حضور پهلوانان، ورزش کاران، دست اندرکاران، مسولان ورزش، میهمانان خارجی، علاقمندان و... برگزار شد.

در این مراسم چهره های شناخته شده ای از جمله امیر دریا دار امیر نادری رییس هیات ورزش های زورخانه ای نیروهای مسلح، علیرضا سلیمانی قهرمان کشتی جهان و پهلوان 6 دوره ایران، علیرضا رضایی نایب قهرمان المپیک، سلطانعلی ترخاق رییس اسبق فدراسیون کشتی، محمد محمودی سرمربی تیم ملی کشتی ناشنوایان، تیمور غیاثی قهرمان دوومیدانی آسیا، احمد دنیامالی رییس فدراسیون قایقرانی، علی دولت شاهی رکورددار شنای باستانی و سایر مهمانان حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم سید امیر حسینی دبیر کل فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای گزارشی از عملکرد فدراسیون، مسابقات برگزار شده و رقابت های پیش رو ارایه کرد و گفت: از ابتدای سال جاری علاوه بر آموزش زورخانه در 10 کشور جهان مسابقات قهرمانی آسیا، آفریقا و اروپا برگزار شده است و به زودی سومین جام جهانی ورزش های زورخانه ای در گرجستان و نخستین دوره قهرمانی جوانان جهان در تاجیکستان برگزار می شود.

مهرعلیزاده: ورزش زورخانه‌ای تلفیقی از ورزش، هنر و فرهنگ است

محسن مهرعلیزاده ورزش زورخانه ای را تلفیقی از ورزش، هنر و فرهنگ دانست و گفت: ورزش زورخانه ای جزء میراث فرهنگی ماست که باید آن را گسترش داده و جهانی کنیم.

وی افزود: امروز جوانان سایر کشورها استقبال خوبی از این رشته سنتی کرده اند، چرا که ورزش زورخانه ای به پیشرفت فرهنگی جوامع کمک می کند.

مهرعلیزاده در پایان گفت: شعار بازی جوانمردانه (FIREPLAYE) که امروزه در ورزش سر داده می شود جز تابش اندکی از آنچه که در ورزش زورخانه دیده می شود نیست.

سجادی: خواسته رهبر انقلاب اجرا شد

حمید سجادی که به نمایندگی از وزارت ورزش و جوانان در این مراسم حضور یافته بود ابراز امیدواری کرد با گسترش بیش از پیش این ورزش در سال های آتی شاهد برگزاری جشن دهمین سال تاسیس این فدراسیون باشیم.



سجادی در ادامه گفت: این خواسته رهبر انقلاب بود که ورزش های زورخانه ای بین المللی شود. این ماموریتی بود که به واسطه آن این ورزش سنتی توانست از مرزهای ایران عبور کرده و به جهان صادر شود.



معاون وزارت ورزش و جوانان در پایان گفت: دکتر محمد عباسی وزیر وزارت ورزش و جوان علاقمند بود که خود نیز در این مراسم حاضر شود؛ اما به دلیل برگزاری جلسه شورای انقلاب فرهنگی نتوانست در این جشن زیبا حضور یابد پس من به نمایندگی از وزارت و شخص دکتر عباسی از شما تشکر کرده و برایتان آرزوی موفقیت می کنم.

سفیر ژاپن: "سومو" مثل ورزش های زورخانه ای است

سفیر ژاپن در تهران از دیگر میهمانان این مراسم بود که سخنرانی خود را به زبان شیرین فارسی انجام داد که تشویق فراوان حضار را در پی داشت.

«کین ایچی کومانو» گفت: در ژاپن ضرب المثلی هست که می گوید: «اگر اقدامات اولیه خوب و محکم باشد بی تردید سرانجام کار موفقیت آمیز خواهد بود.»

وی در ادامه به ورزش سنتی ژاپن اشاره کرد و گفت: ما نیز در ژاپن ورزش سنتی به نام «سومو» داریم که علاوه بر پرورش جسم به آرامش روحی ورزشکاران نیز کمک می کند. در ورزش سومو همچون ورزش های زورخانه ای مراسم مذهبی، هنر و فرهنگ و دیده می شود، برای همین ژاپنی ها خیلی زود با ورزش های زورخانه ای ارتباط برقرار کردند.



کومانو در پایان برای مسوولان فدراسیون بین المللی آرزوی موفقیت کرد و شعری به فارسی خواند تا به همبستگی که بین ملل مختلف وجود دارد اشاره کرده باشد.

رایزن فرهنگی کشور گرجستان: گرجی ها شاهنامه و ورزش زورخانه ای را کمتر از ایرانی ها دوست ندارند. «نیکلاس ناخوت ریشویلی» رایزن فرهنگی گرجستان در تهران هم در سخنان خود با اشاره به برگزاری جام جهانی ورزش های زورخانه در کمتر از یک ماه دیگر در تفلیس گفت: کشور ایران، فرهنگ این سرزمین و پهلوانان این مرز و بوم برای گرجی ها بسیار آشنا هستند. گرجی ها شاهنامه و ورزش زورخانه ای را کمتر از ایرانی ها دوست ندارند.



وی افزود: از سالهای دور شاهنامه به زبان گرجی ترجمه شده و مرد ما با این اثر آشنا بوده و به واسطه آن فرهنگ ایران را خوب می شناسند. ورزش زورخانه نه تنها ورزش بلکه بخشی از فرهنگ غنی ایران بزرگ است.



رایزن فرهنگی گرجستان در پایان ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برای فدراسیون بین المللی ابراز امیدواری کرد که به کمک مسوولان زورخانه ای کامل در این کشور تاسیس شود.

سلیمان عبدالواحداف: موفقیت های جهانی زورخانه افتخار مردم ایران است

«سلیمان عبدالواحداف» مشاور ورزشی رییس جمهور تاجیکستان و نایب رییس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای، این فدراسیون را به کودکی هفت ساله تشبیه کرد و گفت: IZSF تازه هفت سال است که تاسیس شده و همچون یک کودک می ماند؛ اما در این هفت سال موفقیت های بزرگی به دست آمده که حاصل تلاش شبانه روزی مسوولان این فدراسیون است.



وی افزود: این موفقیت ها افتخار مردم ایران است. زورخانه نمادی اسلامی ایرانی است و ورزشکاران آن علاوه بر پرورش جسم از نظر انسانیت، سلامت روح ومعرفت به درجات بالا می رسند.



نایب رییس تاجیک فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای گفت: امروز ورزش زورخانه در کشورهای زیادی به خصوص در آسیای میانه و کشورهای شوروی سابق آموزش داده می شود و همین موضوع به گسترش آن کمک زیادی می کند.

رییس فدراسیون ورزش های زورخانه ای جمهوری آذربایجان: انقلاب لولشویک ها، زورخانه ها را از بین برد

«خانلر قربان اف» رییس فدراسیون ورزش های زورخانه ای جمهوری آذربایجان با تشکر از محسن مهرعلیزاده گفت: ورزش های زورخانه ای در زمان انقلاب "بولشویک" ها در شوروی تا حدودی از بین رفت؛ اما اکنون باز شاهد گسترش این ورزش و گرایش مردم به سمت آن هستیم.



وی افزود: امروز این رشته در دانشگاه های جمهوری آذربایجان و دانشجویان تربیت بدنی تدریس می شود. آذربایجان مهد دیرین زندگی بوده و از دیرباز با این ورزش سنتی آشناست.



قربان اف در پایان گفت: این درست که بیشتر از هفت سال از تاسیس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای نمی گذرد؛‌اما این فدراسیون در این هفت سال به اندازه 70 سال کار کرده است.

در این مراسم به رسم ورزش زورخانه با اهدای طاق شال از حضور کین ایچی کومانو، نیکلاس ناخوت ریشویلی، سید حمید سجادی، سلیمان عبدالواحداف، خانلر قربانف، پهلوان علیرضا سیلیمانی و علی دولتشاهی قدردانی شد.