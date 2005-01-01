شكست صدرنشين مقابل دخانيات

به گزارش خبرنگار " مهر" هفته هاي پنجم و ششم اين رقابت ها روز جمعه در سالن آزادي ( اختصاصي هيات تكواندو ) برگزار شد كه در بهترين بازي جوانه صدرنشين مسابقات 2-6 بازي را به دخانيات واگذار كرد. اما همچنان در صدر باقي ماند. اين تيم هم اكنون با 15 امتياز صدرنشين است . روغن شيمه با 12 امتياز در مكان دوم است و كانون قدس با 11 امتياز در مكان سوم قرار دارد. نتايج كامل بازيهاي انجام شده
هفته پنجم به شرح زير است :
صدرالبرز صفر - حسيني 6
شهيد ستاري 8 - كالا و خدمات صفر
سلطاني 3 - كانون قدس 5
شيمه 2- جوانه 6
دخانيات 5- علم و صنعت 3
هفته ششم
شهيد ستاري 5- حسيني 3
سلطاني 5 - صدرالبرز صفر
شيمه 8 - كالا وخدمات صفر
دخانيات 6 - جوانه 2
علم وصنعت 8 - مدرس عالي تكواندو صفر
رقابتهاي تكواندو ليگ برتر باشگاههاي استان تهران روزجمعه در حالي پيگيري شد كه تيم صدرنشين اين مسابقات مقابل دخانيات تن به شكست داد اما همچنان در صدر ماند.
به گزارش خبرنگار " مهر" هفته هاي پنجم و ششم اين رقابت ها روز جمعه در سالن آزادي ( اختصاصي هيات تكواندو ) برگزار شد كه در بهترين بازي جوانه صدرنشين مسابقات 2-6 بازي را به دخانيات واگذار كرد. اما همچنان در صدر باقي ماند. اين تيم هم اكنون با 15 امتياز صدرنشين است . روغن شيمه با 12 امتياز در مكان دوم است و كانون قدس با 11 امتياز در مكان سوم قرار دارد. نتايج كامل بازيهاي انجام شده
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