شكست صدرنشين مقابل دخانيات

به گزارش خبرنگار " مهر" هفته هاي پنجم و ششم اين رقابت ها روز جمعه در سالن آزادي ( اختصاصي هيات تكواندو ) برگزار شد كه در بهترين بازي جوانه صدرنشين مسابقات 2-6 بازي را به دخانيات واگذار كرد. اما همچنان در صدر باقي ماند. اين تيم هم اكنون با 15 امتياز صدرنشين است . روغن شيمه با 12 امتياز در مكان دوم است و كانون قدس با 11 امتياز در مكان سوم قرار دارد. نتايج كامل بازيهاي انجام شده

هفته پنجم به شرح زير است :

صدرالبرز صفر - حسيني 6

شهيد ستاري 8 - كالا و خدمات صفر

سلطاني 3 - كانون قدس 5

شيمه 2- جوانه 6

دخانيات 5- علم و صنعت 3

هفته ششم

شهيد ستاري 5- حسيني 3

سلطاني 5 - صدرالبرز صفر

شيمه 8 - كالا وخدمات صفر

دخانيات 6 - جوانه 2

علم وصنعت 8 - مدرس عالي تكواندو صفر