دانشجویان از چهره های فرهنگی جبهه انقلاب اسلامی تقدیر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر مراسم تقدیر دانشجویان دانشگاه شاهد از چهره های فرهنگی جبهه انقلاب اسلامی برگزار می شود.

در این مراسم که به همت انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه برگزار می شود از مسعود ده نمکی کارگردان پرمخاطب ترین فیلم های تاریخ اسلامی ایران (سه گانه اخراجی ها) ، نادر طالب زاده به دلیل حضور موثر در عرصه مقابله با جنگ نرم و اجرای برنامه "راز" و همچنین پرویز شیخ طادی به دلیل کارگردانی فیلم ضد صهیونیستی" شکارچی شنبه" تقدیر می شود.

بر اساس این گزارش این مراسم ساعت 16 و 30 دقیقه فردا دوشنبه دوم آبان ماه در دانشگاه شاهد برگزار می شود.