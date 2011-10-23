به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "مصطفی عبدالجلیل" در جشن اعلام پیروزی نهایی انقلاب لیبی پس از کشته شدن قذافی که در بنغازی و دیگر شهرهای لیبی در حال برگزاری است، گفت : عبدالفتاح یونس(فرمانده ارشد ترور شده انقلابیون) و همه کسانی را که در راه انقلاب شهید شدند، ارج می نهیم.

وی افزود: انقلاب مردم لیبی از مدتها قبل آغاز شده بود، این انقلاب به صورت مسالمت آمیز آغاز شد و اهدافی مشروع داشت که حداقل خواسته ها بود، انقلاب مسالمت آمیز مردم به خشونت کشیده شد و در نهایت مردم توانستند به پیروزی برسند.

عبدالجلیل بیان کرد: از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل متحد و همه طرفهایی که به ما در پیروزی کمک کردند تشکر می کنم و تشکر ویژه ای از رزمندگان لیبی دارم.

وی تصریح کرد: ما به عنوان یک کشور اسلامی، مرجع قانونگذاری را اسلام قرار می دهیم و بسیاری از قوانین را که مغایر با ارزشهای اسلامی است، لغو می کنیم.

عبدالجلیل تاکید کرد: ما در راستای بانکداری اسلامی تلاش می کنیم و هم سودهای غیر اسلامی را لغو کرده و مبارزه فراگیری با ربا خواهیم داشت.

وی گفت : همه زمینهایی را که به زور غصب شده است، به صاحبان آن بازمی گردانیم و نظامیان و غیرنظامیانی که در پیروزی انقلاب نقش داشتند به طور ویژه مورد عنایت قرار می گیرند.

رئیس شورای انتقالی لیبی افزود: از همه مردم لیبی می خواهم که راه مسامحه و گذشت را در پیش گیرند، زیرا آشتی سبب می شود که انقلاب به اهداف خود برسد.

عبدالجلیل سپس با تسلیت درگذشت ولیعهد عربستان، ابراز امیدواری کرد که مردم سوریه و یمن بتوانند به خواسته های خود برسند.