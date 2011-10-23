میزان مشارکت در انتخابات تونس از مرز 70 درصد گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری گزارش داد : مقامات تونس، میزان مشارکت مردمی در انتخابات مجلس موسسان را بیش از هفتاد درصد اعلام کردند.

مردم تونس 9 ماه پس از پایان حکومت خودکامه "زین العابدین بن علی"امروز یکشنبه برای انتخاب مجلس موسسان قانون اساسی به پای صندوقها رفتند. این مجلس در آینده قانون اساسی تونس را تدوین می کند تا بر مبنای آن گام نخست در راستای تحقق دموکراسی برداشته شود.



در این رای گیری 4.4 میلیون نفر برای شرکت در آن ثبت نام کرده بودند تا 217 عضو مجلس مؤسسان را انتخاب کنند.