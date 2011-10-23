بارش برف پاییزی دامداران گلستانی را غافلگیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف که با برودت و کاهش محسوس دما در روزهای اخیر در گلستان آغاز شد، موجب کوچ برخی از دامداران و دامهایشان به مناطق پایین دست شده است.

اکنون ارتفاعات دهنه محمد آباد کتول و زیرین گل علی آباد نیز بر اثر بارشهای برف روزهای اخیر سفید پوش است.

دامداران مناطق مختلف علی آباد کتول در روزهای اخیر مجبور به کوچ دامهایشان به مناطق پایین دست شده اند.

در روستای سیاه مرز کوه بخش کمالان علی آباد کتول بیش از 30 سانتیمتر برف و در ارتفاعات بیش از دو متر برف گزارش شده است.

بارش برف روزهای اخیر علاوه بر اینکه موجب مشکلاتی برای برخی قشرها شد، در مجموع شادی و شعف گلستانیها از جمله کشاورزان را درپی داشته است.

کشاورزان کمالانی از مسئولان خواستند تا نسبت به اجرایی شدن سد دهنه محمدآباد که از مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان را اجرایی کنند تا آب ناشی از بارندگیها و ذوب شدن برفها در پشت آن ذخیره سازی شود.