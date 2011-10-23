45 ورزشکار گلستان قهرمان جهان شدند

قربانعلی پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفته تربیت بدنی از 733 ورزشکار قهرمان، نام آور ورزشکار استان تجلیل شد که 45 نفر قهرمان جهانی بودند.

وی اظهار داشت: از سه خانواده معظم شهدای ورزشکار، 12 جانباز ورزشکار شیمیایی استان و پنج همسر جانباز شیمیایی، 45 قهرمان ورزشی در رقابتهای جهانی، آسیایی و بین المللی و 345 قهرمان کشوری نیز تجلیل شد.

پاشا بیان داشت: همچنین 47 رئیس هیئت، 44 نائب رئیس هیئت و 46 دبیر هیأت به همراه 76 پیشکسوت ورزش استان 12مربی ،یک سرپرست،یک سرمربی،11 اسپانسر، یک ورزشکارآزاده، 13بازنشسته اداره کل و شش6 هیئت برتراستان و 64 عضو ثابت تیم ملی مورد تقدیر قرار گرفتند.

پاشا تعداد ورزشکاران سازمان یافته استان را بیش از 90 هزار نفر اعلام کرد.

به گفته این تعداد در 47 هیئت ورزشی استان مشغول فعالیت هستند.