جشنواره تخصصی چاپ در قزوین پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه این جشنواره که عصر یکشنبه در سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد یوسف افراش مدیرکل امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در صددیم تا برگزاری این جشنواره ها در استانها نهادینه شود.

وی افزود: الگوسازی، توجه به کیفیت، تشویق و ایجاد انگیزه در بین افراد و خانواده صنعت چاپ برای دستیابی به این کیفیت مطلوب و استانداردهای مورد نظر از اهداف اصلی گنجاندن مسابقه در این جشنواره است.

یوسف افراش افزود: اگر در استان‌ها سعی شود کارهای خود را با کیفیت عرضه کنند که رقیب نداشته باشد، بسیاری از کارها از تهران به استان‌ها منتقل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه امسال در چهار استان مسابقه آثار چاپی برگزار شده است تصریح کرد: نخستین دوره این مسابقات در قزوین برگزار شد که از کیفیت خوبی برخوردار بود.

افراش از قزوین به عنوان قطب صنعتی کشور یاد کرد و اظهارداشت: صنعت چاپ در توسعه صادرات، اقتصاد و صنایع تاثیر بسزایی دارد و انتظار می ‌رود کارهای چاپی استان در همین منطقه تولید شود.

در ادامه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: چهارمین دوره جشنواره صنعت چاپ با رویکرد ایجاد رقابت سازنده و ارتقاء برای این صنعت هنری اتفاق افتاد.

محمد ‌حسین شفیعی‌ها افزود: صنعت چاپ پر رونق وآینده دار در استان منوط به جدیت و همت صاحبان این مشاغل است.

آثار شرکت کننده در این جشنواره از خرداد تا شهریور ماه امسال به دبیرخانه جشنواره ارسال و از اوایل مهر ماه کد گذاری آثار صورت گرفت.

داوری این جشنواره در مدت دو روز با حضور شش نفر از کارشناسان حوزه صنعت چاپ کشور انجام شد.

در این مراسم ۱۵ اثر به علت، نوآوری، کیفیت، استفاده از تکنولوژی و رعایت اصول مربوط به صنعت چاپ به عنوان آثار برتر معرفی شدند.

همچنین در این مراسم از سه فعال و پیشکسوت صنعت چاپ استان تجلیل شد.

در استان قزوین بیش از 70 واحد چاپی فعالیت دارد که دراین جشنواره 764 اثر از 47 واحد چاپی و تبلیغاتی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود.



