به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مومنی مقدم عصر یکشنبه در نشست با صنعتگران استان در شهرک صنعتی افزود: واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی می توانند از تسهیلات این بانک برخوردار شوند.

وی اظهار داشت: شرط بهره مندی این واحدها از تسهیلات، حضور فعال واحدهای تولیدی و صنعتی در عرصه صادرات محصولات است.

وی تصریح کرد: واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی برای برخورداری از تسهیلات این بانک باید برنامه ریزی مناسب را در زمینه تولید صادرات گرا داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تسهیلات پرداحتی این بانک در بخش کشاورزی به ویژه صنایع تبدیلی و لبنی بوده است یادآور شد: بخش صنعت در جایگاه بعدی قرار دارد و باید اذعان داشت که سهم این بخش از تامین مالی بانک مناسب نبوده است.

مومنی مقدم ادامه داد: تسهیلات بانک توسعه صادرات گلستان در دو سال اخیر موجب شده تا فرصت های شغلی مناسبی به طور مستقیم و غیرمستقیم در این استان ایجاد شود.

رئیس بانک توسعه صادرات استان گلستان گفت: بخش عمده صادرات استان توسط بانک توسعه صادرات تامین مالی شده است.



وی افزود: بیش از 90 درصد صادرکنندگان نمونه استانی از مشتریان اعتباری بانک توسعه صادرات بوده که تعدادی از آنها از مدیران فعال شهرک های صنعتی هستند.