روز شمار انقلاب لیبی از آغاز تا پیروزی نهایی

مردم لیبی امروز در حالی آزادی کامل لیبی را جشن گرفتند که بسیاری از عزیزان خود را تقدیم انقلاب مردمی کردند و خانه و کاشانه آنها ویران شد. مرور حوادث انقلاب لیبی از بدو شکل گیری تا پیروزی آن خالی از لطف نیست.

15 و16 فوریه- دستگیری "فتحی تربل" فعال حقوقی سبب شعله ور شدن اعتراضات در بنغازی شد.

24 فوریه- انقلابیون با اخراج نیروهای قذافی بر شهر ساحلی مصراته مسلط شدند.

26 فوریه- شورای امنیت مجازاتهایی(تحریمها) علیه قذافی و خانواده اش اعمال کرد و خواستار محاکمه عاملان حملات علیه مخالفان به دادگاه بین المللی جنایی شد.

28 فوریه- اتحادیه اروپا مجازاتهایی علیه قذافی و مشاوران نزدیک وی اعمال کرد.

5 مارس- شورای انتقالی لیبی در بنغازی اعلام موجودیت کرد.

17 مارس- شورای امنیت با ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی و اقدام نظامی با هدف حمایت از غیرنظامیان موافقت کرد.

19 مارس-حملات هوایی مانع پیشروی نیروهای قذافی به سوی بنغازی شد و سامانه هوایی لیبی هدف قرار گرفت.

30 آوریل- در حمله موشکی ناتو به منزلی در طرابلس کوچکترین پسر قذافی و سه نفر از نوه های وی کشته شدند.

27 ژوئن -دادگاه بین المللی جنایی حکم بازداشت قذافی، سیف الاسلام و عبدالله السنوسی رئیس دستگاه اطلاعاتی قذافی را صادر کرد.

21 آگوست- انقلابیون بدون اینکه با مقاومت چندانی روبرو شوند، وارد طرابلس شدند . قذافی در پیامی صوتی خواستار قیام مردمی علیه انقلابیون شد.

23 آگوست- انقلابیون به باب العزیزیه جایی که مقر قذافی در آن قرار داشت، حمله کردند و نماد رژیم وی را به زیر کشیدند.

29 آگوست- همسر، دختر و دو پسر قذافی به الجزایر فرار کردند.عایشه قذافی در یک مرکز پزشکی مرزی پس از حدود دو ساعت از خارج شدن از مرز لیبی، فرزندی به دنیا آورد.

اول سپتامبر- مقامات جدید لیبی در نشست پاریس برای بررسی آینده لیبی جمع شدند و قذافی در چهل و دومین سال به قدرت رسیدن در لیبی از هوادارانش خواست به مبارزه ادامه دهند.

8 سپتامبر- محمود جبریل رئیس دفتر اجرایی شورای انتقالی برای اولین بار پس از سلطه انقلابیون به طرابلس رفت.

11 سپتامبر- لیبی تولید نفت را از سر گرفت.نیجر اعلام کرد که الساعدی قذافی وارد این کشور شده است.

13 سپتامبر مصطفی عبدالجلیل اولین سخنرانی خود را در طرابلس در برار ده هزار نفر ایراد کرد.

15 سپتامبر- نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس به لیبی رفتند.

16 سپتامبر- شورای امنیت از تحریمها علیه لیبی کاست و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نمایندگان شورای انتقالی را نماینده قانونی لیبی دانست.

20 سپتامبر-باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از بازماندگان قذافی خواست تسلیم شوند.قذافی به شدت از ناتو انتقاد کرد.

21 سپتامبر- حکام موقت اعلام کردند بر بخش اعظم سبها یکی از سه شهری که طرفداران قذافی در آن مقاومت می کردند، مسلط شده اند.

25 سپتامبر-اولین محموله نفت لیبی جدید بارگیری و صادر شد.

27 سپتامبر- ناتو اعلام کرد که انبارهای سلاح های شیمیایی لیبی تحت کنترل انقلابیون است.

13 اکتبر- شورای انتقالی اعلام کرد که سرت به استثنای منطقه شماره دوم آن به کنترل انقلابیون درآمده است.

14 اکتبر-درگیریهای مسلحانه در طرابلس میان انقلابیون و نیروهای قذافی رخ داد.

17 اکتبر- انقلابیون تسلط بر شهر بنی ولید را جشن گرفتند.تلویزیون الرای خبر کشته شدن خمیس قذافی در جنوب شرق طرابلس در 29 آگوست را پخش کرد.

18 اکتبر- هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به لیبی رفت.

20 اکتبر- قذافی دستگیر و کشته شد و سرت به طور کامل در اختیار انقلابیون قرار گرفت. ابتدا تصاویر قذافی در حالی که زنده بود، در میان انقلابیون نشان داده شد.شورای انتقالی اعلام کرد که قتل قذافی عمدی نبوده است.خبر دستگیری معتصم قذافی مخابره شد، اما بعدا خبر آمد که وی کشته شده است.

21 اکتبر- جسد قذافی در سردخانه ای در مصراته که مخصوص نگهداری گوشت بود به نمایش گذاشته شد.

23 اکتبر- آزادی کامل لیبی رسما جشن گرفته شد و مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی، اسلام را منبع قانونگذاری دانست.