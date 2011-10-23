ماموران آمارگیر از افشا اطلاعات شخصی افراد خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی علوی عصر یکشنبه در همایش ماموران سرشماری این شهرستان بر ضرورت رعایت اصول و موازین اخلاقی، شرعی و قانونی در سرشماری از سوی ماموران سرشماری تاکید کرد.

وی آمارگیران را محرم اصرار مردم خواند و اظهار داشت: عدم رعایت اخلاق و موازین قانونی می تواند آسیبهای جدی اجتماعی بویژه مشکلات خانوادگی را در بین شهروندان دامن بزند.

امام جمعه شهرستان پارس آباد با بیان اینکه آمارگیری صحیح نقش موثری در برنامه ریزی دقیق و توسعه و عمران منطقه دارد، افزود هر چقدر آمارگیری و سرشماری کامل تر و به واقعیت نزدیک تر باشد، در پیشرفت جامعه مثمرثمرتر خواهد بود.

علوی طرح سرشماری نفوس و مسکن 90 را یکی از مهمترین طرحهای سال جاری کشور برشمرد و اضافه کرد: برای موفقعیت این طرح در شهرستان پارس آباد اعضا ستاد اجرایی با نظارت و کنترل و ماموران آمارگیر سرشماری با دقت و ظرافت تلاش کنند.



معاون فنی طرح سرشماری نفوس و مسکن پارس آباد نیز در این همایش طی سخنانی ابراز داشت: کار آمارگیری و سرشماری نفوس و مسکن این شهرستان را 176 نفر عوامل اجرایی انجام می دهند.

عزت ندایی تصریح کرد: تمام امکانات لازم از قبیل نیروی انسانی، تجهیزات اداری و.... برای برگزاری هر چه دقیق تر و بدون نقض در سرشماری این شهرستان مهیا است.

وی از تمام ماموران آمارگیر سرشماری و اعضا ستاد اجرایی این شهرستان خواست، تمام موارد قانونی را با دقت به انجام داده و با اجرای دقیق و جامع این طرح به رشد و توسعه منطقه کمک کنند.