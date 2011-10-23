180 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف و ضبط شد

سردار مسعود جعفری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران کلانتری شهر اسفرورین در تاکستان امروز یکشنبه در حین گشت زنی در جاده بویین زهرا به تاکستان به یک دستگاه کامیون حامل بار سیب مشکوک شدند و پس از بازرسی های دقیق، مقدار 140 کیلوگرم تریاک را کشف کردند.

وی افزود: این مواد در بسته های جداگانه به شیوه بسیار ماهرانه ای در کامیون جاسازی شده بود که با هوشیاری ماموران کشف و ضبط شد و دو سرنشین کامیون نیز دستگیر شدند.

جعفری نسب تصریح کرد: در عملیات دوم بر اساس اطلاعات رسیده به پلیس مبنی بر قصد قاچاقچیان برای ورود محموله مواد مخدر توسط یک دستگاه تریلر از بندرعباس به قزوین، در عملیات کمین و پوشش محورهای مواصلاتی استان این تریلر در نزدیکی روستای عصمت آباد بویین زهرا متوقف شد.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی استان در بازرسی از این خودرو 40 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد و عامل اصلی حمل مواد نیز دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.