به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان شامگاه یکشنبه در نشست با فعالان اقتصادی گلستان افزود: برای انقلاب در اقتصاد ایران ایجاد تشکل های بخش خصوصی ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه ما حق نداریم نفت را بفروشیم و میوه و کالای مصرفی وارد کنیم، اظهار داشت: ما باید سرمایه تجدیدناپذیر نفت را فقط به سرمایه تبدیل کنیم.



رئیس اتاق ایران در ادامه تصریح کرد: برای رفتن به این مسیر باید اقتصاد ایران از جایگاه دولتی به خصوصی برسد و دولت از تصدیگری دست بردارد و تنها هدایت و نظارت را به عهده گیرد.



وی اضافه کرد: اصلاح ساختار سیاست ها، ایجاد نهادهای لازم و تعطیلی نهادهای غیرضروری باید در دستور کار دولت قرار گیرد.



نهاوندیان بیان داشت: هرساله مرتب وزارتخانه و سازمان های جدید ایجاد شده است اما معادل آن ایجاد بنگاه نیست بلکه برخی کارهای انجام شده در دولت نیاز به تشکل دارد.



وی ادامه داد: بخش خصوصی نیاز به نظم تشکلی جدید دارد و ایجاد تشکل های لازم برای تکوین و بالندگی بخش خصوصی ضرورت است.



رئیس اتاق ایران با بیان اینکه هنوز بخش خصوصی معادل و مساوی با سیاستگذاران دولتی پیدا نکرده است، گفت: بخش خصوصی نباید به ورطه تفرقه و تعدد بیفتد و اتاق در این زمینه وظیفه نظم تشکلی بخش خصوصی را به عهده گرفته است.



توانمندسازی بخش خصوصی به معنای صدقه دادن نیست



نهاوندیان افزود: توانمندسازی بخش خصوصی از سیاست های اصل 44 است ولی این توانمندی به معنای صدقه دادن به بخش خصوصی نیست.



وی با بیان اینکه بخش خصوصی به دنبال رقابتی کردن بازار است، ادامه داد: توانمندسازی بخش خصوصی یعنی مدیر و مدبری بخش خصوصی به رسمیت شناخته شود و بخش خصوصی تشکل های خود را ایجاد کند و از موانعی که در این بخش است جلوگیری شود.



رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه برخی سیاست های مالیاتی، کشور ما را از رقبای ما عقب می اندازد، بیان داشت: توقع ما از این سیاست ها توانمندسازی بخش خصوصی است.