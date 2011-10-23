احداث تنها 3 کیلومتر از جاده علی آباد - شاهرود/ دنبال مجوز قطع درختان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بررسی مشکلات و موانع اجرایی جاده علی آباد کتول به شاهرود شامگاه یکشنبه در مسجد جامع علی آباد کتول برگزار شد.

فرماندار علی آباد کتول گفت: اعتباری که برای اجرای این پروژه اختصاص یافته است ناکافی است.

علی اکبر کی پور افزود: بر اساس نظر استاندار گلستان به عنوان نماینده ویژه و تام الاختیار رئیس جمهوری در پروژه جاده علی آباد - شاهرود، اجرای این جاده حتمی و بلامانع است.

وی اظهار داشت: برای انجام اصلاح مسیر جاده به دنبال مجوز قطع درختان کوچک در حوالی مسیر هستیم که با همکاری ادارات مسئولان، این طرح اجرا می شود.

وی عنوان کرد: فعلا سه کیلومتر از مسیر اصلاح شده جدید ساخته می شود تا با تامین اعتبارات ادامه یابد.

کی پور تاکید کرد: قانون به هیچ کس اجازه عمل کار غیرکارشناسی نمی دهد و همه کارها باید قانونی پیگیری شود.

جاده علی آباد - شاهرود 700 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: اجرای جاده علی آبادکتول به شاهرود بر اساس نظر کارشناسان بیش از 700 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که باید از سوی دولت تامین شود.

آیت الله سید عبدالهادی شاهرودی افزود: این سخن که اختیار جاده را به مردم واگذار کنیم درست نیست، زیرا مردم 70 میلیارد تومان اعتبار را از کجا بیاورند؟.

وی عنوان کرد: جاده علی آباد کتول به شاهرود از مصوبات اصلی و کلان سفر اول دولت به گلستان است که با گذشت بیش از پنج سال هنوز اجرایی نشده است.

اعتراض به وعده ها

این گردهمایی که با حضور شاهرودیهای مقیم علی آباد کتول برگزار شد با حاشیه هایی همراه بود و اعتراض به سخنان فرماندار از جمله موارد بوده است.

به گفته جمعی از اهالی تاکنون دو استاندار قبلی وعده های زیادی برای اجرایی شدن طرح جاده علی آباد به شاهرود داده بودند که اجرایی نشد.

به تاکید آنها بهتر است به جای اصلاح سه کیلومتر از مسیر قدیمی مربوط به 35 سال پیش پشت روستای شیرین آباد را اصلاح و مرمت کنند.

انتقاد از صدا و سیما

آنان همچنین از مسئولان خواستند تا به وعده هایشان نسبت به اجرایی شدن طرح جاده علی آباد به شاهرود جامه عمل بپوشانند.

همچنین در این گردهمایی شهروندان علی آبادی از عملکرد رسانه ملی و شبکه سبز گلستان در پوشش و انعکاس اخبار شهرستان انتقاد کردند.

به گفته آنان، تابه حال هر خبری که مربوط به جاده علی آباد به شاهرود بود در این رسانه منعکس نشده است.

پیشینه جاده علی آباد



بر اساس درخواستهای متعدد مردم و مسئولان منطقه در سال 1362 به پیشنهاد اداره کل راه و ترابری وقت با نظر مشاوران و کارشناسان فنی وزارت راه و ترابری قرارداد مطالعات مراحل اول و دوم جاده علی آباد کتول ـ شاهرود از طریق محور زرین گل با مهندسان مشاور اتحاد راه منعقد شد که در آن مشخصات محور به صورت راه فرعی اعلام شد.

سرانجام در سال 1384 با سفر رئیس جمهور به استان گلستان و شهرستان علی آباد کتول خواسته مردم و مسئولان منطقه در قالب یکی از مصوبات اصلی هیئت دولت در شهرستان و استان مطرح و مقرر شد نسبت به تکمیل راه علی آباد به شاهرود با استفاده از اعتبارات نهاد ریاست جمهوری و وزارت راه و ترابری به نسبت مساوی اقدام شود.



پس از این مصوبه، مطالعات مقدماتی این پروژه آغاز و با راهنمایی کارشناسان منابع طبیعی استان باقی مانده مسیر اجرای پروژه مشخص شد و طول مسیری که در این قسمت مورد مطالعه قرار گرفت 24 کیلومتر بود که نقشه های تفصیلی 6.5 کیلومتر از مسیر تهیه و عملیات اجرایی سه کیلومتر خارج از عرصه های جنگلی شروع و بخشی از عملیات به انجام رسید که در ادامه با مخالفت سازمان محیط زیست کشور این پروژه متوقف شد.



با پیگیری صورت گرفته ازمردم و مسئولان، هیئت وزیران درجلسه چهارم مهرماه 87 طی مصوبه ای ضمن موافقت مجدد با اجرای طرح، بند جدیدی را به مصوبه قبلی اضافه کرد با این مضمون که وزارت راه و ترابری با نظر استانداری گلستان به میزان درختان قطع شده نسبت به کاشت درختان جدید اقدام کند که این موضوع نیز با مخالفت سازمان محیط زیست روبرو شد.



از اینرو به لحاظ اینکه مسائل زیست محیطی طرح نیز مدنظر قرار گیرد به پیشنهاد معاون اجرایی رئیس جمهور طی نامه شماره 86105 مورخ30 مرداد 86 موضوع در جلسه مورخ 18 فروردین سال87 کمیسیون زیربنایی صنعت و محیط زیست مطرح و این کمیسیون طی نامه شماره 10550\37677\22 به تاریخ 31 فروردین سال 87 ضمن موافقت مجدد با اجرای طرح (برای بار سوم) مواردی به شرح ذیل موردتصویب قراردارد.



بر اساس کریدور مناسب انتخاب شده وزارت راه و ترابری طراحی راه اصلی را که مضمن کمترین تخریب جنگل باشد را ظرف مدت 6 ماه انجام و به سازمان محیط زیست ارائه نماید و سازمان مذبور نیز ظرف مدت یکماه نظر خود را به وزارتخانه یادشده ارائه کند.



بر اساس این مصوبه مقرر شد موارد اختلاف در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست بررسی و تصمیم گیری شود و طرح ارزیابی زیست محیطی مسیر فوق با مشاور مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست، توسط وزارت راه وترابری تهیه و پس از تایید کارکرده و موضوع آیین نامه ماده (105) قانون برنامه چهارم توسعه کشور با نظارت عالی سازمان مزبور انجام شود.