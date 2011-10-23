به گزارش خبرنگار مهر، دیدار حساس دو تیم کاله مازندران و هاوش گنبد از تیمهای پر طرفدار والیبال کشور عصر یکشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار شد و طی آن تیم کاله به سختی و با نتیجه سه بر دو میهمان گنبدی خود را با شکست بدرقه کرد.

کاله مازندران در این دیدار خانگی در ستهای دوم، چهارم و پنجم و با امتیازهای 26 بر24، 25 بر18و 15بر13، برابر تیم هاوش صاحب امتیاز شد و ستهای اول و سوم این مسابقه را با نتیجه 25 بر16 و 25 بر22 به همسایه شمالی خود باخت.

تیم کاله مازندران در دو دیدار فصل گذشته مسابقات لیگ برتروالیبال باشگاههای کشور، نماینده گنبد را شکست داده بود.

کاله مازندران در این دیدار خانگی در سالن ورزشی پیامبر اعظم (س) آمل با حمایت بیش از دو هزار تماشاچی پرشور این شهر دومین پیروزی متوالی خود در این مسابقات را جشن گرفت.

محمد حسین شفقی، به عنوان سرداور و وحید پور کاشیان، قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

کاله روز چهارشنبه هفته گذشته در آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر در دیداری خارج از خانه به سختی و با نتیجه سه بر دو، برابر تیم شهرداری تبریز صاحب برتری شده بود.

شاگردان بهروز عطایی، سرمربی موفق کاله مازندران در هفته سوم این مسابقات، چهارشنبه هفته جاری در دیداری حساس در تهران به مصاف تیم پیکان می رود.

کاله به عنوان تنها نماینده مازندران در مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور حضور دارد.